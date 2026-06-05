Spa gonflable Bestway Lay-Z-Spa Kokos AirJet : un jacuzzi nomade pour se détendre et profiter d'un massage relaxant

Ce spa gonflable Bestway Lay-Z-Spa Kokos AirJet, disponible à prix réduit chez Lidl, est un véritable jacuzzi nomade qui vous permettra de vous détendre et de profiter d'un massage relaxant grâce à ses 120 buses AirJets. Il a une capacité maximale de 669 L, mesure 180 cm de diamètre et 66 cm de hauteur. Il peut chauffer l'eau qu'il contient jusqu'à 40°C et peut accueillir jusqu'à quatre personnes. Sa pompe multifonction facilite son installation, et il reviendra à 449 euros au lieu de 599,95 euros chez Lidl. Pendant la semaine imbattable chez Lidl, profitez de 5€ offerts dès 49€ d'achat, 10€ offerts dès 99€ d'achat et de 15€ dès 149€ d'achat jusqu'au 7 juin.

Ce spa gonflable Bestway Lay-Z-Spa Kokos AirJet, disponible à prix réduit chez Lidl, est un véritable jacuzzi nomade qui vous permettra de vous détendre et de profiter d'un massage relaxant grâce à ses 120 buses AirJets.

Il a une capacité maximale de 669 L, mesure 180 cm de diamètre et 66 cm de hauteur. Il peut chauffer l'eau qu'il contient jusqu'à 40°C et peut accueillir jusqu'à quatre personnes. Sa pompe multifonction facilite son installation, et il reviendra à 449 euros au lieu de 599,95 euros chez Lidl. Pendant la semaine imbattable chez Lidl, profitez de 5€ offerts dès 49€ d'achat, 10€ offerts dès 99€ d'achat et de 15€ dès 149€ d'achat jusqu'au 7 juin.

Ce jacuzzi est décoré d'un élégant fond en mosaïque de galets et est fabriqué en DuraPlus, indéchirable et indéformable. Il est également accompagné de plusieurs accessoires dont un patch de réparation et deux cartouches filtrantes Flowclear à structure lamellaire. Pour préserver la propreté de l'eau, vous pourrez aussi compter sur un diffuseur de produits chimiques ChemConnect. Un contrôleur de gel et une couverture thermique fournie, munie d'une serrure à clé, vous aideront à garantir une durabilité accrue.

Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer





LeParisien_75 / 🏆 73. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spa Gonflable Bestway Lay-Z-Spa Kokos Airjet Jacuzzi Nomade Massage Relaxant Bulles Airjets Couverture Thermique Contrôleur De Gel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ce nouveau dessert Lidl affiche 20 g de protéines et séduit déjà les amateurs de végétalLidl lance un nouveau pudding protéiné vegan sous sa marque Vemondo. Mais tient-il vraiment ses promesses ?

Read more »

Les stocks s’écroulent pour ces appareils de cuisine Lidl à moins de 10 €Équiper sa cuisine tout en maîtrisant son budget, rien de bien sorcier quand on sait où chercher. Pour des ustensiles réellement utiles, direction ces 5 appareils de cuisine à moins de 10 euros chez Lidl

Read more »

Ce spa gonflable 4 personnes est idéal pour vos soirées d’été et il est en promo sur AmazonAmazon frappe fort avec une réduction surprise sur le spa gonflable Bestway Lay-Z-Spa Miami Airjet. Ce modèle pour 2 à 4 personnes vous prom

Read more »

Cinq offres Lidl à ne pas manquer pour un été savoureux et confortableDécouvrez les promotions de la semaine chez Lidl : airfryer 9 L, barbecue 10 places, coussin à mémoire, parasol anti‑UV et appareil à paninis, tous à prix réduits pour profiter pleinement de l'été.

Read more »