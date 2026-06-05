Soutien intercommunal pour une antenne du CAUVA à Langon face à la hausse des violences

La Communauté de communes du Sud-Gironde soutient officiellement le projet de création d'une antenne du Centre d'Accueil des Urgences Victimes des Violences à Langon, dénonçant une inégalité territoriale face à la progression des violences intrafamiliales et le manque de structures de proximité.

Dans un courrier adressé notamment à la préfète de la Gironde et au directeur de l'Agence régionale de santé, Jérôme Guillem, président de la Communauté de communes du Sud- Gironde , a apporté le soutien de son intercommunalité au Centre hospitalier Sud- Gironde pour son projet de création d'une antenne du Centre d'Accueil des Urgences Victimes des Violences ( CAUVA ) à Langon .

Cette démarche intervient dans un contexte où le territoire fait face à une progression préoccupante des violences, notamment intrafamiliales. La collectivité, qui est aussi représentée par son président, également conseiller régional et maire de Langon, souligne l'absence d'une structure spécialisée de proximité dans le Sud-Gironde, ce qui crée une inégalité territoriale majeure avec les autres secteurs du département. Les contraintes de mobilité, l'isolement et la précarité amplifient les difficultés d'accès aux soins et à la justice pour les victimes.

Selon les chiffres de la compagnie de gendarmerie Langon-Toulenne, les faits de violences contre les personnes ont augmenté de 17,8% entre 2024 et 2025, atteignant 1 489 constats. Le projet d'antenne du CAUVA à Langon est présenté comme une réponse indispensable pour offrir une prise en charge pluridisciplinaire et de proximité, évitant aux victimes des déplacements longs et coûteux qui peuvent dissuader le dépôt de plainte ou l'accès aux droits.

Cette initiative s'inscrit dans une mobilisation plus large, puisque deux députées du Sud-Gironde, Mathilde Feld (LFI) et Sophie Mette (MoDem), ont également interpellé les ministres pour demander la création d'une unité médico-judiciaire dans le secteur. Ensemble, ces acteurs politiques militent pour une amélioration de l'accompagnement des victimes de violences, en particulier dans les territoires ruraux où l'accès aux services spécialisés est limité.

Le soutien de la Communauté de communes constitue un levier important pour faire aboutir ce projet, qui répondrait à un besoin urgent de justice et de santé publique sur le territoire





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