Soutien aux Ukrainiens : une centaine de personnes se rassemblent à Marigny-le-Lozon

L'association WMLLL a organisé une assemblée générale en soutien au peuple ukrainien. Deux Ukrainiennes présentes ont témoigné de la situation dans leur pays et les difficultés qu'elles rencontrent. Une collecte de fonds pour envoyer des colis de Noël à des enfants ukrainiens a été organisée au cours de l'événement.

Un siècle de personnes se sont réunies à Marigny-le-Lozon (Manche) le soir du vendredi 7 février 2025 pour témoigner leur soutien aux actions de l'association Westport-Marigny-Le-Lozon-Lyman (WMLLL) en solidarité avec le peuple ukrainien.

Cette solidarité s'inscrit dans la durée, notamment à travers une opération de collecte de fonds « la réalisation et l'envoi de 500 colis de Noël à des enfants ukrainiens », explique René Gautier, président de WMLLL, association culturelle construite sur le jumelage entre Marigny-Le-Lozon et Westport (Connecticut, États-Unis) et aujourd'hui liée à plusieurs villes d'Ukraine. \Ce vendredi soir, l'assemblée générale de l'association a pris une dimension particulière avec la présence de deux Ukrainiennes actuellement en France, la journaliste Oxanna Yakushka et une amie Medam Lyubov-Foulard. Elles ont raconté la terreur et l'horreur que vivent les Ukrainiens et les doutes quant à l'avenir. Oxanna Yakushka est journaliste pour « Ob’ektiv ». \Oxanna vivait à Karkhiv, avec son mari et leur fils de 13 ans, jusqu'au jour où il a fallu se résigner à partir, trouvant refuge en France. « Nous sommes venus en Normandie à l'invitation de l'Université de Caen qui a proposé à mon mari une bourse dans le cadre d'un programme d'accompagnement. Nous avons été accueillis par un couple franco-ukrainien », partage la journaliste, qui travaille pour le média en ligne Ob’ektiv («Objectif » en français). \À la question « Comment percevez-vous l'avenir de l'Ukraine ? », que lui pose René Gautier, elle répond : « L'avenir me semble de plus en plus incertain. Encore plus qu'en 2022, malheureusement. Mais je crois que la France et d'autres pays européens sont très solidaires du peuple ukrainien. Il me semble même que la France est actuellement en pointe en Europe sur cette question. » \Ce temps d'échange n'a pas été le seul chargé en émotion. La soirée a en effet été aussi l'occasion d'écouter, « en forme d'espoir », décrit René Gautier, des chants traditionnels ukrainiens interprétés avec le duo Chantal Gardiner et Irène Donnely, de la Fabrique du chanteur. \Dans le déroulé de l'assemblée générale, un rapport d'activité particulièrement fourni a été présenté. René Gautier souligne « l'appui d'une quinzaine d'entreprises et associations, dont les Rotary Clubs de la Manche, et plus de 200 donateurs particuliers de Marigny-le-Lozon, mais aussi de bien au-delà » qui vont permettre à WMLLL de poursuivre ses actions. « Les finances sont d'ailleurs au vert et permettent de continuer à donner concrètement un peu de bonheur à ces enfants de l'est de l'Ukraine (Kharkiv, Lyman et alentours) marqués au feu de la guerre. » \« Une nouvelle campagne va être lancée dès le printemps pour le Noël 2025 avec des animations tout au long de l'année pour continuer et développer dans la mesure du possible cette opération porte-bonheur », annonce le président de WMLLL





UKRAINE SOLIDARITE TÉMOIGNAGE WAR COLLÈCTES DE FOND

