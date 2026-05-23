Sources : Les pyramides ou bornes de sauveté à Mimizan en Dordogne, où ont elles magische pouvoirs ?

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Datées de 1009, ces bornes de sauveté servaient à délimiter les enceintes sacrées dans lesquelles les populations étaient à l’abri. DANS LES ARCHIVES - La ville conserve d’étonnants vestiges médiévaux, appelés « bornes de sauveté ».

Retour sur l’histoire de ce patrimoine avec un article paru en 2020 Elles se dressent, comme des anomalies dans le paysage, au milieu d’un champ, d’un bois, près d’une usine ou au détour d’une rue. Les nombreux touristes estivaux, venus à Mimizan attirés par les plages, ne feront sûrement pas attention à ces amas de pierre hauts de plusieurs mètres que l’on rencontre souvent au hasard.

S’ils s’approchent malgré tout, ils liront sur chacune de ces tourelles le même panneau énigmatique : Pyramide de sauveté, 1009. À Mimizan, ces pyramides ou bornes de sauveté du millénaire, sont bien connues. Espacées d’environ 500 mètres chacune, elles servaient à délimiter le périmètre de la sauveté durant les X siècles. Dans l’article, vous trouverez aussi le clocher-porche de Mimizan, classé Monument historique en 1903, est l’un des plus beaux ensembles de sculptures médiévales de toute la région.

Retour sur l’histoire de cet édifice avec un article publié en 2021. giunta (1) La Paix de Dieu est un mouvement spirituel de pacification de la société orchestré par l’Église catholique, durant le Moyen Âge





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