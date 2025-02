Soupçons d'attouchements sexuels sur une institutrice à Neuilly-sur-Seine

Une institutrice de l'école des Poissonniers à Neuilly-sur-Seine est soupçonnée d'avoir commis des gestes déplacés et inappropriés envers les élèves de sa classe. Des plaintes ont été déposées et une enquête est en cours.

L'impensable, alors que l'école est censée représenter un espace sécurisé pour les enfants. Depuis quelques jours, des soupçons pèsent sur une enseignante en charge de la classe de petite section à l'école des Poissonniers de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Cette dernière aurait eu des gestes déplacés et inappropriés envers les enfants scolarisés, révèle Le Parisien. C'est la confession en décembre d'un enfant de trois ans, qui a alerté ses parents.

Le bambin aurait alors expliqué que sa maîtresse l'aurait touché 'au niveau de la culotte'. D'autres enfants auraient vécu des situations similaires. Une enquête est en cours après le dépôt d'au moins trois plaintes pour attouchements par des familles.Côté familles, les interrogations fusent. L'affaire, délicate, suscite un profond sentiment de malaise chez les parents. Car l'institutrice enseigne depuis une vingtaine d'années et auparavant, elle est passée par au moins un autre établissement. Le maire (divers droite) Jean-Christophe Fromantin s'est donc déplacé lundi à la rencontre des parents d'élèves : 'On essaie de ne pas laisser les gens sans réponse, on évite les silences ou les moments de latence.'Pour l'heure, l'enseignante n'a pas été suspendue. Mais elle a décidé de se mettre en arrêt maladie depuis le 6 février. Un remplaçant a été nommé dès le 10 février et une psychologue scolaire, dépêchée par le rectorat de Versailles, restera présente au sein de l'école jusqu'à la fin de la semaine





