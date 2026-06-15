Souley Camara avant France-Sénégal : L'exploit de 2002

Souley Camara, ancien joueur du Sénégal, revient sur l'exploit de 2002 qui a permis à son équipe de se qualifier pour la Coupe du monde. Il parle de l'ambiance, de la préparation et de la victoire contre la France.

Le Sénégal entre dans la légende sans prévenir. Le 31 mai 2002, pour le premier match de son histoire en Coupe du monde, il défie la France .

Championne du monde et d'Europe, guidée par une attaque de feu : Henry, Trézéguet et Cissé mais amputée de Zidane, blessé. Les Sénégalais ne font aucun complexe. Dix-neuf des vingt-deux sélectionnés jouent en France. Notamment le Montpelliérain Souleymane Camara, alors à Monaco.

À quelques jours de la rencontre entre le Sénégal et la France, mardi 16 juin à New-York, Souley replonge dans cet exploit (1-0) et l'aventure sénégalaise jusqu'en quart de finale. On est le Petit Poucet. Tout le monde nous voyait dernier d'un groupe où il y avait la France, le Danemark et l'Uruguay. Mais, on arrive sur la lancée de la CAN et d'une finale face au Cameroun.

La France, c'est un match particulier. 95 % des joueurs évoluent en France, certains sont mariés à des Françaises. On l'a en tête dès le tirage au sort. Il n'y a pas mieux comme match. On voulait montrer aux yeux du monde qu'on n'était pas là par hasard





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