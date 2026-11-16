Soudan Sénégal CAN 2027 : Heure, chaîne et streaming pour le match du 16 novembre

Découvrez les informations clés pour suivre Soudan Sénégal ce lundi 16 novembre à 14h00. Diffusion en direct sur beIN SPORTS 1 et streaming sur beIN SPORTS CONNECT pour les éliminatoires CAN 2027.

Le match entre le Soudan et le Sénégal se déroulera ce lundi 16 novembre à 14h00 au Juba Stadium. Cette rencontre constitue la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Les Lions de la Teranga visent à confirmer leur dominance après une victoire précédente massive.

Détails du match et historique récent

Les deux sélections nationales se retrouvent pour un deuxième affrontement dans un laps de temps très court. Elles avaient déjà joué le jeudi 12 novembre à Dakar lors de la troisième journée des qualifications. Lors de cette précédente rencontre, le Sénégal avait imposé sa supériorité technique en remportant le match sur le score de 4 à 1.

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Les buteurs sénégalais lors de ce premier choc étaient Nicolas Jackson, Boulaye Dia et Ibrahim Mbaye. L'équipe sénégalaise, entraînée par Patrick Vieira, avait encaissé un but avant la pause mais avait largement dominé la seconde période. Les Soudanais, surnommés les Crocodiles du Nil, cherchent aujourd'hui à prendre leur revanche devant leur public local pour redorer leur blason.

Classement du groupe J et enjeux stratégiques

Le Sénégal occupe actuellement la première place du groupe J avec un total de 7 points après trois journées disputées. Les Lions ont ouvert leur campagne par un match nul au Mozambique sur le score de 1 à 1. Ils ont ensuite remporté un succès crucial en Éthiopie (1 à 0) avant leur large victoire à domicile contre le Soudan.

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De leur côté, les Soudanais sont actuellement classés troisièmes avec 3 points. Leur parcours a débuté par une victoire contre l'Éthiopie (1 à 0), suivie d'une défaite sévère au Mozambique (4 à 1), puis du revers face au Sénégal. Leur objectif est désormais de réagir impérativement pour ne pas se laisser distancer dans la course aux deux premières places qualificatives directes.

Informations de diffusion et accès

Le coup d'envoi officiel de cette rencontre sera donné à 14h00. Les téléspectateurs peuvent suivre le match en direct sur la chaîne beIN SPORTS 1. La diffusion est également disponible en streaming via la plateforme numérique beIN SPORTS CONNECT pour les abonnés connectés.

Cette quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2027 est cruciale pour la dynamique de groupe. Le Sénégal souhaite enchaîner les victoires pour prendre une option solide sur la qualification. Le Soudan doit gagner pour maintenir ses espoirs en vie et éviter de finir loin des places accessibles.