Sosh : Deux changements de prix pour ses forfaits mobiles

Sosh, la marque d'Orange, augmente le prix de son forfait 100 Go, tout en baissant celui de son forfait le plus bas de gamme.

Pour la deuxième fois en deux semaines, Sosh , la marque d' Orange , vient d'augmenter le prix de l'un de ses forfaits mobiles . Un autre voit, en revanche, son tarif baisser. Une tendance à la hausse pour les prix des forfaits mobiles était redoutée pour cette première partie d'année 2025, et Sosh la confirme bien. Après Orange qui vient de récidiver cette semaine, mardi, elle a de nouveau fait grimper le prix de l'une de ses offres.

Une autre a en revanche vu son tarif baisser, mais aussi sa data. Allez, commençons par la « moins mauvaise » des nouvelles, dira-t-on. Alors qu'il avait vu son prix mais aussi son enveloppe de Go grimper la semaine précédente, le plus petit des forfaits mobiles Sosh vient de nouveau de voir son coût et sa data diminuer. Il est désormais proposé à 6,99 euros/mois. La baisse du prix et de la donnée s'accompagne aussi d'une diminution de la data utilisable depuis l'Europe, qui plonge de 15 à 10 Go. Le seul autre forfait mobile du marché à 10 Go, proposé par Auchan Telecom, coûte seulement 3,99 euros/mois et fonctionne sur le réseau Bouygues Telecom. Son enveloppe data à l'étranger est aussi fixée à 10 Go. B&YOU, la marque de Bouygues, propose d'ailleurs un forfait en 4G à 20 Go de data (et 16 Go à l'étranger) pour seulement un euro de plus, soit 7,99 euros. Le deuxième changement à signaler chez Sosh cette semaine est hélas une hausse de prix, sans augmentation de l'enveloppe de données. Le deuxième plus petit forfait mobile de la marque, le Forfait 100 Go, passe de 11,99 euros à 12,99 euros/mois, pour toujours 20 Go à l'étranger. Il est hélas à noter qu'en l'espace d'un mois, ce forfait très populaire chez Sosh aura malheureusement pris deux euros dans l'escarcelle. À la mi-janvier, il ne coûtait que 10,99 euros/mois. Alors forcément, il est tout de suite moins compétitif face à la concurrence. Cdiscount mobile et NRJ Mobile (réseau Bouygues) proposent chacun un forfait équivalent (avec 25 Go de data depuis l'Europe) à 9,99 euros, par exemple. Sosh s'aligne ici sur le forfait B&You, qui est au même prix et même data mais en 5G. Pour un euro de moins, RED by SFR propose une généreuse enveloppe de 200 Go (en 5G), ainsi que 38 Go depuis l'étranger.





Clubic

