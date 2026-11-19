Découvrez notre sélection de 15 activités incontournables pour le week-end des 21 et 22 novembre 2026 à Lille, avec marchés de Noël, concerts et événements culturels.

Les habitants de Lille et des communes environnantes disposent d'un agenda dense et varié pour le week-end des samedi 21 et dimanche 22 novembre 2026. Cette programmation couvre un large éventail de centres d'intérêt, allant des événements culturels majeurs aux achats saisonniers, en passant par les rencontres festives et les initiatives solidaires. Le programme s'étend géographiquement depuis le cœur de la métropole lilloise jusqu'aux départements limitrophes du Nord et du Pas-de-Calais.

Événements culturels et festivals majeurs

Le Lille Grand Palais accueille deux événements phares simultanément. Les Geek Days célèbrent leur dixième anniversaire avec une programmation dédiée à la culture populaire. Le public pourra y retrouver les personnalités emblématiques du Club Dorothée et les figures de la chaîne Game One . Le concept Pokémon occupe également une place centrale dans cette célébration, aux côtés de compétitions de gaming, de défilés de cosplay et d'animations interactives pour tous les publics.

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Parallèlement, le festival Tour de Chauffe entame sa vingtième édition. Ce rendez-vous musical se déroule sur la période du 19 au 29 novembre 2026. Une dizaine d'artistes proposeront des performances sur diverses scènes disséminées dans la métropole lilloise. Cette initiative vise à faire découvrir de nouvelles voix musicales aux amateurs de concerts dans un cadre urbain dynamique.

La ville consacre également une attention particulière au genre et aux luttes sociales à travers le festival Ô les meufs . Du 18 au 22 novembre 2026, les femmes sont mises à l'honneur. Le programme propose une série d'activités visant à explorer et à soutenir les combats féministes. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de sensibilisation et d'éducation populaire.

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Enfin, le Festival des solidarités internationales revient pour promouvoir la justice sociale. Intitulant ses thèmes sur les inégalités, la parole et les droits, l'événement se tient du 16 au 22 novembre 2026. Il offre une plateforme de mobilisation pour les jeunes et les citoyens souhaitant s'engager pour le changement social et la solidarité globale.

Marchés de Noël et ventes exceptionnelles

L'ambiance de fin d'année s'installe progressivement avec l'ouverture du marché de Noël de Lille . Situé place Rihour , ce dispositif reste ouvert du 18 novembre au 30 décembre 2026. L'offre comprend près de 90 chalets dédiés aux artisans et aux délices gourmands. Les visiteurs peuvent y dénicher des cadeaux uniques tout en profitant de l'atmosphère festive des fêtes.

Dans le département du Nord, une grande braderie attire les amateurs de bonnes affaires. Plus de 300 exposants participent à cet événement, complétant l'offre des brocantes et bourses aux jouets qui se poursuivent tout le week-end des 21 et 22 novembre 2026. Ces ventes permettent de chiner des objets variés dans un environnement commercial animé.

Près de Lille, à Nieppe , le Cotonnier organise une grande vente d'usine de linge de maison. L'événement, qui se termine le samedi 21 novembre 2026, propose des produits de grandes marques à des prix cassés. Cette opportunité attire les acheteurs en quête de qualité à tarif réduit pour équiper leur domicile.

Loisirs créatifs, gastronomie et nature

Les artisans et passionnés de création trouveront leur compte au Marché aux tissus du Lille Grand Palais . Rendez-vous est pris le dimanche 22 novembre 2026. Ce marché réunit des spécialistes du secteur textile. L'accès à cette manifestation est gratuit, offrant une occasion idéale de découvrir les nouveautés du secteur et de rencontrer des experts.

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Dans le secteur de la restauration, un nouveau bar s'est installé dans le Vieux-Lille . L'établissement se distingue par sa politique tarifaire attractive avec des pintes à partir de 4 €. De plus, des frites sont offertes systématiquement à chaque tournée commandée. Cette offre séduira particulièrement les étudiants et les amateurs de sorties conviviales.

Pour les amateurs de divertissement numérique, le concept Merci Internet vient d'ouvrir ses portes à Lille. Ce lieu de loisirs propose six expériences immersives inspirées des jeux et des défis populaires sur les réseaux sociaux. Cette ouverture fait suite au succès du concept à Paris et offre une nouvelle destination pour explorer la culture internet.

À proximité de Lille, à Marcq-en-Barœul , la Galerie Le Minorelle expose les œuvres de Sylvie Facon . Cette artiste originaire d'Arras présente une exposition textile intitulée " robes féeriques ". L'événement, visible jusqu'au 3 janvier 2027, captive les visiteurs par la créativité des pièces présentées.

Engagement citoyen et découverte marine

La Citadelle de Lille jouera un rôle central dans la mobilisation contre les violences sexistes. Le vendredi 20 novembre 2026, la huitième édition de la course contre les violences faites aux femmes y sera organisée. Quatre épreuves distinctes permettront aux participants de s'engager concrètement pour cette cause importante.

Le tourisme naturel et scientifique est également valorisé à l'échelle régionale. L'aquarium Nausicaá de Boulogne-sur-Mer , reconnu comme le plus grand d'Europe, a accueilli deux nouvelles femelles requins. Ces animaux appartiennent à une espèce classée comme " vulnérable ". Cette arrivée contribue à la sensibilisation du public à la protection de la biodiversité marine.