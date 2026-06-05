Sorbet ou crème glacée : les critères nutritionnels à connaître avant de se rafraîchir cet été

Sophie Janvier, diététicienne‑nutritionniste, explique les différences entre sorbet et crème glacée, indique les seuils de fruits et de matières grasses à rechercher et donne des conseils pour éviter les glaces ultra‑transformées riches en sucres et calories.

Alors que les températures grimpent et que les journées s'allongent, les rafraîchissements glacés reviennent au centre des discussions nutritionnelles. Dans une vidéo publiée récemment, Sophie Janvier, di été ticienne‑nutritionniste reconnue, décortique les différences fondamentales entre sorbet et crème glacée et propose une série de critères pour bien les choisir cet été .

Elle explique d'abord que le sorbet, souvent perçu comme le choix le plus léger, doit contenir au minimum 25 à 45 % de purée de fruits pour garantir un apport en vitamines et fibres. En revanche, la crème glacée, bien que plus onctueuse, doit présenter au moins 5 % de matière grasse laitière afin d'assurer une texture crémeuse sans recourir à des graisses végétales industrielles.

Ces seuils nutritionnels, selon la spécialiste, constituent le premier filtre à appliquer lors de l'achat : ils permettent de distinguer un produit artisanal ou de qualité d'une version ultra‑transformée remplie de sucres ajoutés, d'émulsifiants et de stabilisants. Le deuxième point soulevé par Janvier concerne la charge calorique.

Une boule de crème glacée industrielle peut contenir jusqu'à 250 calories, soit l'équivalent d'une cuillère à soupe de crème entière, tandis que le même volume de sorbet, lorsqu'il est élaboré correctement, apporte généralement entre 80 et 120 calories. Cependant, l'expert met en garde contre les approximations chiffrées : le nombre de sucres simples peut rapidement atteindre 2 à 3 morceaux de sucre par portion, surtout lorsque le produit recèle du sirop de glucose‑fructose.

Elle recommande donc de lire attentivement l'étiquette et de privilégier les listes d'ingrédients courtes, où les fruits, le lait ou la crème apparaissent en tête, et où les additifs sont quasi inexistants. Selon elle, un pot de glace industrielle peut frôler les 1000 calories, un apport excessif qui menace l'équilibre alimentaire et le contrôle du poids, surtout pendant les vacances où l'activité physique diminue.

Enfin, la nutritionniste insiste sur l'impact à long terme de ces choix. Un apport fréquent en produits ultra‑transformés, riches en graisses saturées et en sucres raffinés, est associé à un risque accru de diabète de type 2, de maladies cardio‑vasculaires et même de certains cancers.

En revanche, un sorbet préparé avec un haut pourcentage de fruits réellement présents procure des antioxydants, des fibres et une hydratation appréciable pendant les fortes chaleurs. Janvier encourage donc les consommateurs à opter pour des glaces artisanales ou à confectionner leurs propres desserts glacés à la maison, en limitant les sucres ajoutés et en conservant les caractéristiques nutritionnelles des ingrédients de base.

Ainsi, il est possible de savourer un plaisir glacé tout en respectant les besoins caloriques et nutritionnels, pour profiter pleinement de l'été sans compromettre sa santé





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