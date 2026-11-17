Le 16 novembre 2026, Sophie Marceau dénonce dans son nouveau livre le traitement de son physique par Julien Clerc et Alain Souchon lors des années 1990.

Le lundi 16 novembre 2026, l'actrice française Sophie Marceau a rompu le silence pour aborder de front les controverses liées à son héritage médiatique des années 1990. Invitée de l'émission Clique sur Canal+ animée par Mouloud Achour, la comédienne a profité de la promotion de son autobiographie Warszawa, sortie le 29 octobre, pour dénoncer objectivation sexuelle qui a longtemps défini sa carrière.

Critiques ciblées contre Julien Clerc et Alain Souchon

Sophie Marceau a formulé des critiques acerbes à l'encontre de deux artistes majeurs de la chanson française, Julien Clerc et Alain Souchon. Elle a exprimé son mécontentement face à des titres cultes qui ont célébré son apparence physique plutôt que son talent artistique. Selon l'actrice, ces chansons ont contribué à une culture où le corps des femmes est approprié sans leur consentement.

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Elle a décrit cette dynamique avec une métaphore puissante, affirmant que la société s'approprie le corps des femmes comme on commande une glace. Pour Sophie Marceau, cette approche est insupportable car elle réduit une personne à son apparence. Elle estime que personne ne devrait avoir le dernier mot sur ce qui relève de son intégrité physique.

Traumatisme avec Andrzej Żuławski au cœur de la narration

Outre ses critiques musicales, l'entretien a mis en lumière un épisode dramatique de la vie privée de Sophie Marceau. L'actrice a revécu le moment où l'ex-compagne du réalisateur Andrzej Żuławski est arrivée chez elle armée d'un couteau. Cette confrontation violent marque un tournant dans sa relation avec l'artiste polonais dont elle a eu un fils.

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La révélation de cette scène a dominé les discussions de l'émission. Sophie Marceau a expliqué comment cet événement l'a conduite à changer radicalement sa façon de gérer ses relations amoureuses. Elle a notamment déclaré ne plus jamais avoir fait certaines concessions avec ses partenaires ultérieurs.

Dénonciation du manque de respect dans l'industrie

L'actrice a aussi partagé son expérience du tournage de scènes où son corps était exhibé inutilement. Elle a regretté que le scénario ne justifie pas toujours l'usage de sa nudité ou de sa présence visuelle. Pour elle, cette pratique ignore l'intelligence et l'humour des comédiennes au profit du spectacle pur.

Sophie Marceau a noté que la réaction générale face à ses contestations était souvent le rire ou l'incrédulité. Elle a affirmé que beaucoup estimaient qu'elle exagérait ses griefs. Cette indifférence a profondément blessé l'actrice qui se sentait incomprise dans son milieu professionnel.

Impact durable et suites de la publication du livre

La publication de Warszawa a eu des conséquences concrètes sur l'environnement familial de Sophie Marceau. L'actrice a révélé que son fils Vincent, issu de sa relation avec Andrzej Żuławski, a pris ses distances suite à la sortie de l'ouvrage. Elle a admis que les révélations sur son ex-partenaire ont perturbé leur équilibre.

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Ce lundi 16 novembre 2026, l'engagement de Sophie Marceau dans Clique sur Canal+ montre sa volonté de reprendre la parole. Son livre Warszawa, disponible depuis le 29 octobre, sert de véhicule à ces prises de position publiques. Elle espère ainsi redéfinir son image au-delà des stéréotypes des décennies passées.