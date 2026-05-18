Sophie Koch et le génie de Richard Strauss au Théâtre du Capitole

Portrait de la mezzo-soprano Sophie Koch à l'occasion de sa performance dans l'opéra Salomé à Toulouse, revenant sur sa carrière, ses préférences artistiques et son engagement dans la transmission.

La scène prestigieuse du Théâtre du Capitole s'apprête à vibrer une nouvelle fois au rythme des compositions magistrales de Richard Strauss . La mezzo-soprano de renommée internationale, Sophie Koch , fait son retour remarqué dans cet établissement toulousain pour incarner le personnage complexe et diabolique d'Hérodias dans l'opéra Salomé .

Prévue du 22 au 31 mai, cette représentation marque une étape supplémentaire dans la relation privilégiée que l'artiste entretient avec ce lieu et ce compositeur. Après avoir conquis le public en 2024 avec son interprétation saisissante de la Nourrice dans La Femme sans ombre, Sophie Koch revient avec une intensité renouvelée. Pour elle, l'œuvre de Strauss n'est pas simplement une partition, mais un univers d'une richesse et d'une plénitude extraordinaires.

Elle évoque avec émotion la ferveur du public toulousain, dont la chaleur et l'accueil constant transforment chaque performance en un moment de partage unique. Le rôle d'Hérodias, bien que vocalement exigeant, représente pour l'artiste un défi passionnant. Elle aborde ce personnage avec une curiosité presque ludique, s'attachant à construire une psychologie profonde à travers des récits imaginaires.

En s'interrogeant constamment sur les motivations et les réactions de son personnage face aux autres protagonistes, elle insuffle une vie organique à ce rôle souvent attribué à des sopranos dramatiques, prouvant que sa tessiture de mezzo aigu est parfaitement adaptée à l'exigence du rôle. Le lien qui unit Sophie Koch au Capitole de Toulouse dépasse le cadre de simples engagements professionnels pour devenir une véritable appartenance familiale.

Depuis près de vingt-cinq ans, l'artiste évolue au sein de cette institution, ayant débuté son aventure en 2002 sous la direction de Nicolas Joël alors qu'elle n'avait que vingt-quatre ans. Au fil des décennies, elle a vu sa carrière s'épanouir grâce à la confiance renouvelée des directeurs, notamment Christophe Ghristi.

Ce dernier, fort de son expérience à Vienne et de son amour profond pour la musique allemande, a permis l'éclosion de productions ambitieuses et parfois rares ailleurs, comme Wozzeck, Parsifal ou Tristan et Isolde. Pour Sophie Koch, avoir pu incarner des rôles majeurs dans ces chefs-d'œuvre a été essentiel à sa réalisation artistique. Elle exprime une reconnaissance immense envers le directeur du Capitole pour lui avoir confié des rôles qu'elle n'a pas toujours trouvés sur d'autres scènes internationales.

Cette synergie entre l'artiste et l'institution a créé un environnement de confiance, renforcé par des collaborations fructueuses avec d'autres grands noms comme le baryton Matthias Goerne. Ce dernier, qui signe avec Salomé sa première mise en scène, est décrit par la chanteuse comme un directeur d'acteurs attentif et précis, capable de guider les interprètes avec une finesse remarquable. Au-delà de ses performances scéniques, Sophie Koch est une femme de convictions artistiques affirmées.

Si elle reconnaît la grandeur de compositeurs comme Verdi, notamment dans Aïda ou Otello, elle confesse que son cœur et son univers musical battent avant tout pour Wagner et Strauss. C'est dans cette musique germanique qu'elle trouve sa véritable identité vocale et émotionnelle, préférant l'exploration de ces univers denses aux œuvres italiennes qui ne l'attirent pas systématiquement.

Parallèlement à sa carrière d'interprète, elle s'investit pleinement dans la transmission du savoir en enseignant à la prestigieuse école de la Reine Élisabeth en Belgique. Pour elle, l'enseignement lyrique ne peut se concevoir sans une expérience concrète de la scène. Elle déplore une tendance actuelle dans certains conservatoires, comme celui de Paris, à confier la pédagogie à des personnes n'ayant jamais connu la réalité des planches.

En se remémorant ses propres années d'études aux côtés de figures légendaires telles que Régine Crespin ou Jeanne Berbié, elle souligne l'importance vitale de transmettre l'art du chant à travers le prisme de la pratique professionnelle. Voir de jeunes talents, comme Fabien Hyon qui incarne Narraboth dans Salomé, s'épanouir sous sa direction est pour elle une source de satisfaction immense et un devoir moral envers la profession





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