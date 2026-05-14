Sophie Garel, célèbre animatrice de radio, a perdu son dernier souffle

Sophie Garel, une célèbre animatrice de radio, a perdu son dernier souffle ce jeudi 14 mai à l’âge de 84 ans. Sa famille a annoncé sa mort à RTL, la station pour laquelle elle a travaillé pendant plusieurs décennies.

Une célèbre voix de la radio nous a quittés. Sophie Garel a poussé son dernier souffle ce jeudi 14 mai à l’âge de 84 ans, a annoncé sa famille à RTL, la station pour laquelle elle a travaillé pendant plusieurs décennies.

Au cours de sa carrière, l’animatrice avait surtout accompagné Laurent Ruquier dans On n’a pas tout dit, puis dans Les Grosses Têtes. Derrière ce parcours couronné de succès, la chroniqueuse avait vécu une histoire tumultueuse avec le célèbre Jean Yanne. Leur histoire a commencé à la fin des années 1960 : Sophie Garel, 27 ans, est une toute jeune animatrice qui tombe sous le charme Jean Yanne, lui au sommet de sa gloire.

Ensemble, les deux figures du PAF donnent rapidement naissance à leur fils Thomas, né en 1970.

« Il y a eu de bons moments et de moins bons aussi. Les premiers étaient, effectivement, baignés dans le Jean Yanne. C'est-à-dire très drôle, très charmant, très séducteur », se souvenait la présentatrice dans les colonnes de Ciné Télé Revue en 2017. Mais il cachait un côté sombre… « C'était compliqué !

C'était lui le macho Il était exigeant, sévère. Il détournait un peu la vérité », révélait Sophie Garel lors de son passage dans L’instant de Luxe sur Non Stop People, en 2021. Quelle mère était Sophie Garel pour son fils Thomas ?

Toutefois, la réalité n’est pas celle qu’on pourrait imaginer. L’acteur, célèbre pour son machisme et son caractère trempé, refuse d’abord d’assumer son rôle de père. Une période complexe pour la jeune maman. Au cours de l'interview pour Ciné Télé Revue, Sophie Garel s’était confiée sur cette naissance peu désirée par le producteur disparu en 2003.

« Disons qu'il n'a pas voulu qu'il y ait une interruption de grossesse, mais il m'a dit : 'Tu as gagné un enfant, tu as perdu le bonhomme' », révélait-elle. C’est donc sans le père que Sophie Garel assume l'éducation de Thomas. Un abandon en bonne et due forme. D’ailleurs, elle avouait avec honnêteté lui en avoir voulu « terriblement ».

Mais la présentatrice n’a pas le choix que de se débrouiller seule.

« J'avais 27 ans et j'étais encore en jupons gonflants et en ballerines. Mais je m'en suis bien sortie », déclarait-elle encore. Quand Jean Yanne a-t-il décidé de reprendre contact avec Thomas, son fils aîné ? Ce n’est que vingt ans plus tard que Jean Yanne voulu renouer le contact avec son fils aîné, après la naissance de Christophe, fruit de ses amours avec Christiane Fugger von Babenhausen.

« Il est revenu très tard. Et là, cela a été une grande histoire d'amour entre eux. J'ai été témoin de ce dont je rêvais pour mon fils. J'étais tellement heureuse de les voir se retrouver et de le retrouver moi-même.

», se souvenait Sophie Garel en 2017, peu rancunière. Finalement, le père et le fils construisent un lien indéfectible. Aujourd’hui, Thomas pleure sa mère, après avoir perdu son père il y a deux décennies





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