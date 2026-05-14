Sophie Garel, animatrice de radio et de télévision, est morte à l'âge de 84 ans

Sophie Garel, une des plus anciennes animatrices de radio et de télévision, est morte ce jeudi 14 mai 2026 à l'âge de 84 ans. Elle a commencé sa carrière à Télé Oran et a poursuivi à Télé Monte-Carlo, avant de devenir speakerine de la station Radio Luxembourg. Elle a également représenté le Luxembourg au Concours Eurovision de la chanson en 1968 et a animé des émissions sur Europe 1 ou France 2 aux côtés de Laurent Ruquier.

Sa voix rappellera sûrement des souvenirs à des auditeurs de RTL. L’ animatrice de radio et de télévision Sophie Garel est morte à l’ âge de 84 ans , a annoncé sa famille ce jeudi 14 mai 2026 à la radio qui l’a fait connaître.

Celle qui est née à Oran, en Algérie, y a d’abord fait ses armes en tant qu’animatrice à Télé Oran. Elle poursuivra ensuite sa carrière à Télé Monte-Carlo, à Marseille, à l’époque de l’exode des Français d’Algérie. Elle deviendra ensuite speakerine de la station Radio Luxembourg (l’ancien nom de RTL), à la fin des années 1960. De longues années durant, elle anime des émissions, notamment Les jeux de Fabrice avec Sophie.

À lire aussi France Inter : après douze ans d’émissions, Nagui quitte « La Bande originale » Eurovision Elle s’essaie aussi à la chanson, en représentant le Luxembourg au Concours Eurovision de la chanson, en 1968. Pour cette édition, qui se déroule à Londres, elle interprète Nous vivrons d’amour avec Chris Baldo, autre animateur de la station.

À lire aussi Avant la finale de l’Eurovision, Monroe chante ce jeudi : à quelle heure et sur quelle chaîne voir sa prestation ? Ancienne chroniqueuse de Laurent Ruquier Après sa carrière à l’antenne de la radio, elle passe devant la caméra en officiant sur Télé-Luxembourg. Elle y anime, à la fin des années 1970, l’émission animalière Entre chiens et chats, aux côtés de Monsieur Vétérinaire.

Aux côtés de l’animateur Fabrice, elle présente le jeu Les affaires sont les affaires sur Canal Plus. Sophie Garel a aussi longtemps animé des émissions sur Europe 1 ou France 2 aux côtés de Laurent Ruquier : elle est chroniqueuse dans On a tout essayé, l’émission quotidienne de Laurent Ruquier sur France 2 mais aussi dans On va s’gêner sur Europe 1, puis dans On n’a pas tout dit.

Elle fera aussi plusieurs années aux Grosses Têtes, la célèbre émission de RTL. Personnalisez votre actualité en ajoutant vos villes et médias en favori avec Mon Actu





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