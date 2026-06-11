Sophie Faucher, l'actrice de Le cœur a ses raisons, décède à 68 ans

Sophie Faucher, l'actrice de la série Le cœur a ses raisons, s'est éteinte à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie. Elle laisse derrière elle plus de cinquante ans de carrière, marquée par le théâtre, le cinéma et la télévision.

Sophie Faucher , l'actrice de la série Le cœur a ses raisons, s'est éteinte à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie. Elle laisse derrière elle plus de cinquante ans de carrière , marquée par le théâtre , le cinéma et la télévision .

Elle est née dans une famille artistique, fille de la comédienne Françoise Faucher et du metteur en scène Jean Faucher, sœur de l'ancien journaliste sportif François Faucher. Diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 1978, elle a entamé une carrière qui la conduira à travers tous les univers du spectacle québécois. Elle a collaboré avec des metteurs en scène québécois comme André Brassard, Denise Filiatrault, Jean Gascon et Alice Ronfard.

En plongeant dans la douleur et dans les joies de grands personnages, on apprend à relativiser un peu ce qu'on vit on s'oublie un peu. Elle laisse un héritage profond dans le paysage artistique canadien. Elle a aussi joué dans des séries comme 2009 et Mort d'Axel Kahn





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Sophie Faucher Le Cœur A Ses Raisons Décès Carrière Théâtre Cinéma Télévision

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