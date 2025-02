Sophie Davant et William Leymergie : Une Histoire d'Amour Inattendue

Sophie Davant, animatrice de « Danse avec les stars », évoque son histoire d'amour avec William Leymergie, son compagnon depuis plus de trente ans.

Sophie Davant , animatrice de télévision renommée, est l'une des participantes de la quatorzième saison de l'émission « Danse avec les stars » diffusée sur TF1. Ces dernières semaines, elle fait le tour des plateaux TV pour promouvoir le programme et confier ses impressions sur les entraînements. Elle révèle souffrir de « courbatures » à cause des répétitions avec son partenaire de danse, Nicolas Archambault.

Sophie Davant a également partagé quelques confidences sur sa relation avec William Leymergie, son compagnon depuis plus de trente ans. Invitée de Bruce Toussaint dans l'émission « Bonjour ! » sur TF1 le 11 février, elle a évoqué le sujet de l'amour au travail, qui selon un sondage du programme concerne 40 % des salariés. Benjamin Muller, présentateur du programme, a alors interrogé Sophie Davant sur la façon dont elle parlait de son travail avec William Leymergie. « C'est difficile parce qu'il a été tout pour moi : mon patron, mon producteur, mon ami, mon complice, avant que nous ne partagions un quotidien. Alors, bien sûr qu'on parle de boulot, parce que ça nous intéresse, mais on ne travaille plus ensemble », a-t-elle répondu. « Mais on a quand même travaillé ensemble pendant 30 ans, c'est pas mal quand même ». L'animatrice a révélé que leur relation avait initialement débuté comme une amitié solide qui a évolué avec le temps en une histoire d'amour douce et tendre. « On se disait à l'époque, quand on était tout le temps ensemble, qu'on passait plus de temps ensemble qu'avec nos conjoints respectifs... C'est une histoire particulière. Il se trouve qu'on s'est retrouvé après toutes ces années et ce n'était pas du tout prévu comme ça. Les aléas de la vie et les belles surprises que peut réserver la vie », a-t-elle conclu avec un sourire.Le soutien de William Leymergie à la participation de Sophie Davant à « Danse avec les stars » n'a pas été immédiat. Selon les confidences de l'animatrice à Télé Star, son compagnon a d'abord exprimé des inquiétudes quant à son implication dans cette compétition de danse. Il craignait que cette aventure ne l'empêche de présenter des émissions sérieuses par la suite. Cependant, il a finalement choisi de soutenir sa partenaire et de l'accompagner dans cette nouvelle expérience.





