Découvrez les histoires d'amour marquantes révélées par Sophie Davant sur Europe 1, entre célébrités et figures historiques.

La journaliste et présentatrice Sophie Davant fait revivre sur Europe 1 les relations amoureuses les plus marquantes de l'histoire récente et plus ancienne.

Récits romantiques de célébrités et personnalités

L'émission explore la relation entre Nicoletta et Jean-Christophe Molinier, caractérisée par une différence d'âge de 17 ans et trois décennies de vie commune. Sophie Davant relate également le couple formé par la Miss France Nathalie Marquay et le présentateur deJT Jean-Pierre Pernaut, illustrant la dynamique entre deux figures médiatiques majeures. Une autre romance présentée oppose l'actrice Geneviève Delpech au chanteur Michel Delpech, dans une histoire où l'amour semble défier la fatalité.

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Passions historiques et littéraires internationales

Les récits s'éloignent du show-business pour s'intéresser aux grandes figures du passé, comme Marie Mancini et le roi Louis XIV, dont l'union fut liée à la raison d'État. L'historienne Evelyne Lever apporte son expertise pour expliquer cette liaison sous l'Ancien Régime. La programmation inclut aussi la romance entre Siri Hustvedt et l'écrivain Paul Auster, située à Brooklyn et analysée par la spécialiste Anne Laure Tissut. Une attention particulière est portée à la relation tumultueuse entre Mistinguett et Maurice Chevalier, vue à travers le prisme du Music-Hall par l'auteur Bruno Fuligni.

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L'amour face au crime et à l'extrême dévotion

Une des histoires les plus sombres et captivantes met en lumière Sylvia Jeanjacquot, compagne de l'ennemi public numéro un Jacques Mesrine. L'ancien policier Jo Querry raconte comment l'amour peut perdurer face à une telle dangerosité. L'émission relate aussi la passion entre Jamila et Michel Vaujour, un couple ayant choisi de s'aimer malgré tout, avec le témoignage de Mireille Dumas.

Accès aux archives audio et podcasts

Ces récits d'amour sont disponibles en replay sur l'application d'Europe 1. Les auditeurs peuvent écouter la radio en direct et accéder à tous les podcasts dédiés. Cette plateforme offre une immersion complète dans ces histoires personnelles et publiques.