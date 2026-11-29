Découvrez comment Sophie Davant explore les amours marquantes de l'histoire française et internationale à travers des interviews exclusives et des récits passionnants.

L'émission animée par Sophie Davant sur Europe 1 revient à ses fondamentaux avec une programmation dédiée aux histoires d'amour emblématiques. La journaliste propose une exploration approfondie des couples ayant marqué l'histoire, mêlant figures publiques et personnalités privées. Cette série d'épisodes permet aux auditeurs de redécouvrir des passions humaines à travers des récits souvent inédits et des perspectives historiques riches.

L'amour et la politique sous Louis XIV

Evelyne Lever, historienne et autrice reconnue, analyse la relation complexe entre Marie Mancini et Louis XIV. Cette chronique met en lumière les tensions entre les sentiments personnels et les impératifs de l'État. L'historienne détaille comment cette romance a été influencée par les calculs politiques de la cour française, offrant un éclairage nouveau sur les mécanismes du pouvoir et de l'affection à cette époque.

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Passions et crimes dans l'histoire

L'émission n'hésite pas à aborder des sujets plus sombres avec l'histoire de Sylvia Jeanjacquot et de l'ennemi public numéro un, Jacques Mesrine. Jo Querry, ancien policier, raconte comment l'amour peut se développer face à l'interdit et au danger. Cette approche journalistique permet de comprendre la psychologie des acteurs impliqués dans des drames nationaux, en s'appuyant sur des témoignages directs et des archives policières.

Les icônes du spectacle et du cinéma

Les figures du music-hall et du cinéma sont également à l'honneur avec les récits de Mistinguett et Maurice Chevalier, animés par Bruno Fuligni. Ces histoires soulignent la folie romantique qui traversait les milieux artistiques. De même, l'histoire de Nicoletta et Jean-Claude Molinier, unit par un écart d'âge de seize ans mais trente ans de fidélité, est racontée par Nicoletta elle-même, apportant une vision intime et durable de l'engagement conjugal.

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Romances internationales et littéraires

Le regard se tourne également vers l'international avec l'histoire de Caroline et Stefano Casiraghi, relatée avec l'historien Pierre Lunel. Le récit explore une passion restée inachevée, marquée par une destinée tragique. Parallèlement, la romance entre Siri Hustvedt et Paul Auster est abordée par Anne Laure Tissut, spécialiste de la littérature new-yorkaise, montrant comment l'amour et la création entretiennent des liens étroits dans le contexte de Brooklyn.

Des révélations intimes pour les auditeurs

Chaque épisode offre une fenêtre unique sur l'intimité de personnalités publiques, comme Geneviève et Michel Delpech, dont la relation a résisté aux épreuves de la vie et de la mort. Ces récits, diffusés sur Europe 1, constituent une source documentaire précieuse pour comprendre comment les grands amours façonnent la mémoire collective, tout en proposant une narration captivante accessible via l'application officielle.