Sophie Binet mise en examen pour propos diffamatoires sur Tefal, réclame baisse des prix et protection de la liberté syndicale

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a été mise en examen pour des propos jugés diffamatoires sur Tefal, après avoir dénoncé une répression syndicale qui sévit au sein de l'entreprise. Elle réclame une nouvelle loi pour protéger la liberté syndicale et une baisse des prix des carburants. La CGT réclame également l'ouverture de négociations salariales sur les salaires minimum dans toutes les branches. Des associations ont porté plainte contre Tefal pour pratiques commerciales trompeuses en affirmant que ses poêles en Téflon sont sûres.

La secrétaire générale de la CGT , Sophie Binet , a été mise en examen pour des propos jugés diffamatoires sur Tefal , après avoir dénoncé une répression syndicale qui sévit au sein de l'entreprise.

Elle réclame une nouvelle loi pour protéger la liberté syndicale et une baisse des prix des carburants. La CGT réclame également l'ouverture de négociations salariales sur les salaires minimum dans toutes les branches. Des associations ont porté plainte contre Tefal pour pratiques commerciales trompeuses en affirmant que ses poêles en Téflon sont sûres





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