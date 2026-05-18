Sophie Anezo, atteinte d’un cancer incurable, a publié son livre "Au tour des nuages" pour transmettre son histoire à ses enfants. Elle a réussi à écrire le livre pendant son traitement

La mère de famille a écrit son livre pendant que la maladie finissait par prendre le dessus. Son livre retrace notamment son expérience du traitement, ses émotions et son passage par les différents stades de la maladie.

Elle écrit un livre avant que la maladie ne l’emporte : "Je veux que mes enfants me connaissent à travers mes mots" - Sophie Anezo est atteinte d’un cancer du sein incurable.

La mère de famille a publié son livre "Au tour des nuages" pour que ses enfants puissent connaître son histoire. Rencontre. Attite d’un cancer incurable, Sophie Anezo a écrit le livre "Au tour des nuages" pour transmettre son histoire à ses enfants. Elle a eu une boule de 10 centimètres dans le sein, des ganglions aux cervicales et au médiastin, des métastases sur deux vertèbres et tous les ganglions du bras gauche étaient touchés.

Il a fallu 45 jours pour que son livre soit édité. Elle a reçu le prix qualité de vie de patients de l’association Ruban rose à Maladie de Parkinson. Pour l’instant, Sophie Anezo ne souhaite pas que ses enfants le lisent, mais il leur est présente dans leur chambre et elle ne l’interdit pas non plus





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cancer Cancer Du Sein Cancer Incurable Livre Histoire Transmission Resilience Espoir

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ado, elle fréquentait cette association d’animation jeunesse de Loire-Atlantique : elle devient présidenteJulia Thibault est la nouvelle présidente de l’association d’animation-jeunesse Animaje. Une structure qu’elle a fréquentée quand elle était adolescente.

Read more »

Dans le Paris de Patrick Chesnais : « Elle pue, elle crie, elle salit, mais telle quelle, elle m’excite »Chaque semaine, une personnalité nous confie sa relation à la capitale, ses coups de cœur et ses coups de griffes. L’acteur et homme de théâ

Read more »

Dordogne : elle rate son virage et percute trois voitures de gendarmerieL’accident s’est produit sur la route du Courtieux, à Nontron, ce lundi 18 mai, vers 10 h 30

Read more »

Derrière son look attachant, cette caméra Eufy cache-t-elle de vraies qualités ?Sous ses airs de petit robot inoffensif, cette caméra de surveillance intérieure promet d'allier discrétion esthétique et haute technologie. Mais est-elle aussi mignonne qu'efficace ?

Read more »