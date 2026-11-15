Sophie Adenot décollée vers l'ISS : la mission Crew-12 se lance avec succès

L'astronaute française Sophie Adenot a décollé vendredi 13 février 2026 vers la Station spatiale internationale à bord du vaisseau SpaceX Crew Dragon. Voici les détails de cette mission historique Crew-12.

La fusée Falcon 9 de SpaceX a effectué son décollage avec succès ce vendredi 13 février 2026, emportant à son bord l'astronaute française Sophie Adenot vers la Station spatiale internationale. Cet événement marque le début d'une mission critique pour la représentation spatiale française, alors qu'aucune femme de nationalité française n'avait quitté l'orbite terrestre depuis plus de deux décennies. Le lancement s'est déroulé à l'horaire prévu, à 11 h 15 heure française, depuis la base spatiale de Cap Canaveral en Floride, sous les yeux attentifs des équipes au sol et des médias internationaux.

Composition de l'équipage et mécanisme de la mission

La capsule Crew Dragon transporte un équipage international diversifié pour la mission Crew-12, incluant les astronautes de la NASA Jessica Meir et Jack Hathaway, ainsi que le cosmonaute de Roscosmos Andreï Fediaïev. Sophie Adenot, représentante de l'Agence spatiale européenne, prendra place à bord pour une mission de longue durée qui s'étalera sur plus de huit mois. Ce vol constitue une étape majeure dans le calendrier spatial, permettant la livraison d'un nouveau contingent de chercheurs et d'ingénieurs pour mener des expériences scientifiques cruciales dans l'environnement microgravitationnel de l'orbite basse terrestre.

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Le mécanisme de lancement a suivi un protocole rigoureux où le premier étage de la fusée a assurément effectué sa séparation après deux minutes et vingt-sept secondes, puis est retourné vers la Terre pour atterrir sur une plateforme. Le deuxième étage a ensuite pris le relais pour propulser la capsule vers son objectif orbital. Environ neuf minutes et trente-sept secondes après le décollage, la capsule Crew Dragon s'est séparée de la fusée, plaçant les astronautes en impesanteur et confirmant leur entrée officielle dans l'espace lointain.

Réactions officielles et contexte géopolitique

Les réactions après le lancement ont souligné l'importance historique de cette mission pour la France et l'Europe. Daniel Neuenschwander, directeur de l'exploration humaine et robotique à l'Agence spatiale européenne, a déclaré lors d'une conférence de presse que l'organisation était très fière de la manière dont Sophie Adenot représentait l'ESA, la France et l'Europe. Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, a également tenu à souhaiter un bon vol à la spationaute, la qualifiant de femme scientifique au service de la recherche spatiale européenne.

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Cette cohabitation internationale, incluant des membres d'équipes américaines et russes, suscite des questions dans un contexte de tensions géopolitiques actuelles, notamment liées au conflit en Ukraine. Malgré ces débats politiques externes, la collaboration continue au sein de la Station spatiale internationale, où Sophie Adenot rejoindra trois astronautes déjà présents à bord depuis la fin du mois de novembre : Christopher Williams, Sergueï Koud-Sverchkov et Sergueï Mikhaïev. Cette continuité opérationnelle démontre la résilience des accords spatiaux internationaux face aux tensions terrestres.

Impacts concrets et prochaines étapes de la mission

L'amarrage de la capsule avec la Station spatiale internationale est prévu pour le samedi 14 février 2026, aux alentours de 21 h 15 heure française. Le vaisseau s'alignera de manière automatisée sur le port d'amarrage de la station, située à environ 400 kilomètres d'altitude, avant de se verrouiller hermétiquement. L'équipage devra attendre deux heures supplémentaires après cet amarrage pour permettre des vérifications minutieuses de l'étanchéité, garantissant ainsi la sécurité des astronautes avant qu'ils ne puissent pénétrer à bord de la Station et rejoindre leurs collègues.

Une fois installée, Sophie Adenot participera à plus de 200 expériences scientifiques différentes, contribuant directement aux objectifs de recherche de l'Agence spatiale européenne. Elle devra également s'adapter à un rythme circadien exceptionnel, observant jusqu'à seize levers et seize couchers de soleil en seulement vingt-quatre heures. Ce phénomène optique s'explique par la vitesse orbitale de la Station, qui effectue seize révolutions complètes autour de la Terre chaque jour à une vitesse moyenne d'environ 27 700 kilomètres par heure.

Le départ de Sophie Adenot fait également écho à l'héritage de Claudie Haigneré, la première femme française dans l'espace en 1996 et 2001, qui a inspiré la génération actuelle de spationautes. Claudie Haigneré a partagé ses conseils intimes avec sa jeune collègue, rappelant que Sophie Adenot est devenue la deuxième Française de l'histoire à effectuer un vol dans l'espace après vingt-cinq ans d'absence. Cette mission Crew-12 représente donc non seulement une avancée technologique, mais aussi une étape symbolique majeure pour la visibilité féminine et nationale dans l'exploration spatiale mondiale.