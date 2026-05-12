Sophia Chikirou défendue devant le tribunal correctionnel de Paris d'une tentative d'escroquerie

La députée LFI Sophia Chikirou s'est défendue mardi devant le tribunal correctionnel de Paris d'avoir tenté, dans le passé, de faire virer des fonds d'un média qu'elle ne dirigeait plus. Elle a été accusée d'avoir tenté de tromper la banque Crédit du Nord en juillet 2018, au préjudice du site d'actualité Le Média, qu'elle avait cofondé. La procureure a requis une peine d'amende proportionnée au montant de la facture qu'elle cherchait à se faire rembourser, mais pas d'inéligibilité. La défense a plaidé pour la relaxe dans ce dossier.

La députée LFI Sophia Chikirou s'est défendue mardi devant le tribunal correctionnel de Paris d'avoir tenté, dans le passé, de faire virer des fonds d'un média qu'elle ne dirigeait plus.

Elle a été accusée d'avoir tenté de tromper la banque Crédit du Nord en juillet 2018, au préjudice du site d'actualité Le Média, qu'elle avait cofondé. La procureure a requis une peine d'amende proportionnée au montant de la facture qu'elle cherchait à se faire rembourser, mais pas d'inéligibilité. La défense a évoqué un différend commercial entre deux sociétés et a plaidé pour la relaxe dans ce dossier.

La députée de Paris a assuré qu'elle n'avait appris sa mise à l'écart que par un SMS du psychanalyste Gérard Miller, cofondateur du Média, le 27 juillet en fin d'après-midi, soit après son premier rendez-vous à la banque. Elle a vécu huit ans de harcèlement médiatique et espère mettre un terme à ce dossier





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