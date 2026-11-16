Découvrez les caractéristiques techniques de la Sony ULT Tower 5, son architecture acoustique unique, ses modes de connexion avancés et son design robuste pour une diffusion sonore haute fidélité.

Le constructeur japonais Sony a officiellement étoffé sa gamme d'enceintes festives avec le lancement de trois nouveaux modèles au design entièrement revu en septembre 2026. Parmi ces nouveautés se distingue la ULT Tower 5, qui s'impose comme la benjamine de la série et se positionne comme une solution redoutable tant pour les soirées en intérieur que pour les festivités en extérieur. Cette enceinte portable vise à satisfaire tous les critères d'une installation sonore robuste et performante.

Architecture Acoustique et Design Compact

Pour se démarquer de la concurrence, notamment face aux offres de JBL, Sony a opté pour une approche technique spécifique basée sur un seul haut-parleur de graves de grande taille plutôt que sur plusieurs unités de taille moyenne. Cette membrane large permet de déplacer davantage d'air et de produire des basses profondes que l'utilisateur ressent physiquement. L'enceinte conserve les lignes distinctives de son grand frère, la ULT Tower 7, avec une grille à larges perforations révélant les transducteurs, des coins arrondis et des poignées de transport situées à chaque extrémité.

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Avec une hauteur de 53 cm, une largeur de 36 cm et une profondeur de 28 cm, l'appareil se présente comme un appareil imposant mais maniable grâce à son poids total de seulement 12,7 kg. Contrairement aux modèles supérieurs, la ULT Tower 5 adopte une architecture à deux voies contre trois voies et renonce à la diffusion à 360° par l'absence de tweeters arrière. Cependant, elle maintient ses jeux de lumière LED rétroéclairés, dont la teinte peut être personnalisée via l'application dédiée, offrant un effet de halo lumineux sur le périmètre avant.

Fonctionnalités et Connectivité Avancée

La face avant intègre un bouton-potentiomètre de volume permettant de basculer entre différents modes d'égalisation sonore, tandis que la partie supérieure offre trois boutons rétroéclairés en blanc pour la mise sous tension, le Bluetooth et la lecture, laissant une surface plane pour poser des objets. Une large fente arrière permet d'installer un smartphone ou une tablette pour une charge simultanée. Les commandes secondaires, incluant le chaînage Bluetooth, le mode stéréo et les réglages d'écho pour le karaoké, sont regroupées à l'arrière de l'appareil.

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La ULT Tower 5 est certifiée IPX4, garantissant une résistance aux éclaboussures et à une faible pluie, à condition de rester en position verticale. La connectique physique est protégée derrière une trappe arrière et propose cinq modes de liaison différents. L'enceinte supporte le codec LDAC pour une transmission audio haute résolution jusqu'à 990 kbit/s sur les appareils Android compatibles, excluant ainsi les iPhones de cette fonctionnalité spécifique.

Performances Sonores et Amplification Puissante

L'intérieur de l'enceinte abrite un transducteur de basses fréquences de 23 cm couplé à deux tweeters de 6 cm de diamètre. Un système de tube de résonance relie l'intérieur à la base pour amplifier les graves sans surcharger l'amplification, diffusant le son de manière harmonieuse par réflexion sur le sol. Les tweeters, inhabituellement grands, reproduisent également les médiums avec précision et sont orientés latéralement dans des amorces de pavillons acoustiques pour une meilleure portée sonore en extérieur.

Sony annonce une puissance maximale de 300 watts, bien que la consommation réelle soit plafonnée à 79 watts. Pour une gestion complète de l'appareil, l'application Sound Connect offre une interface claire avec des paramètres principaux et avancés. L'enceinte s'intègre également via Auracast dans une chaîne sans fil Party Chain pouvant accueillir jusqu'à 100 enceintes Sony compatibles, offrant une flexibilité étendue pour les événements de grande envergure.