Sony Relève Ses Prévisions Annuelles de Bénéfice

Le géant japonais du divertissement Sony a rehaussé ses prévisions de bénéfice pour l'exercice 2024-2025, soutenu par la robustesse de sa division jeux vidéo . Sony s'attend désormais à un bénéfice net de 1,080 milliard de yens (7 milliards de dollars) pour son exercice se terminant fin mars, contre une prévision initiale de 980 milliards de yens (environ 6 milliards de dollars).

Le groupe a également revu à la hausse sa prévision de ventes annuelles à 13,200 milliards de yens (82 milliards de dollars), contre une projection précédente de 12,700 milliards de yens (79 milliards de dollars). Son segment jeux vidéo se porte bien grâce aux ventes de jeux en ligne, aux abonnements aux services en ligne et aux effets de change positifs grâce à la faiblesse du yen, qui rend ses ventes plus attrayantes sur le marché international. Durant le troisième trimestre (octobre-décembre), propulsé traditionnellement par les achats des fêtes de fin d'année, les ventes de Sony ont atteint 4,409 milliards de yens, en hausse de 18% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 373,7 milliards de yens, en hausse de 3%. Cette performance est largement attribuable au secteur des jeux. Au cours des trois derniers mois de 2024, Sony indique avoir vendu 9,5 millions de consoles PlayStation 5, contre 8,2 millions sur la même période l'année précédente. « Nous avons constaté une certaine dynamique qui a dépassé nos attentes », s'est enthousiasmé devant la presse Hiroki Totoki, directeur opérationnel et président de Sony, qui prendra le poste de PDG à partir d'avril. « Au cours du troisième trimestre, nous avons eu des titres d'éditeurs tiers de haute qualité, ce qui a créé des effets de synergie » et a entraîné une augmentation des ventes globales dans le secteur des jeux, a-t-il expliqué. Selon Sony, ces ventes de jeux réalisées par des éditeurs tiers devraient compenser le déclin des titres développés dans ses propres studios, où il a réalisé des réductions d'effectifs face à un ralentissement de la croissance pour l'ensemble de l'industrie. Sony avait ainsi annoncé fin octobre la fermeture de deux studios, dont Firewalk, à l'origine du jeu de tir « Concord » retiré à peine deux semaines après son lancement en raison de faibles ventes. Le développeur et éditeur américain Bungie (créateur de « Halo » et « Destiny »), racheté par le groupe en 2022 pour 3,6 milliards de dollars, avait communiqué cet été la suppression de 220 postes, soit 17% de ses effectifs. Selon Hiroki Totoki, le segment des jeux vidéo pourrait connaître une légère baisse au quatrième trimestre (janvier-mars), avant de connaître un rebond important au cours de l'exercice 2025-2026 qui débutera en avril. « Nous prévoyons de lancer des titres forts (...) et nous devrions connaître une dynamique encore plus forte sur le nouvel exercice. J'ai de grands espoirs », a-t-il déclaré, soulignant également la croissance du nombre d'utilisateurs actifs. Le streaming musical reste également une source de revenus essentielle pour Sony, qui dispose d'un vaste catalogue d'artistes majeurs. Le groupe nippon a ainsi fait état « de revenus plus élevés provenant des services de streaming », en forte hausse au troisième trimestre. Enfin, Sony continue de développer ses activités de création de contenus : soucieux de renforcer ses partenariats dans ce domaine, Sony avait conclu mi-décembre un accord avec son compatriote Kadokawa, conglomérat du secteur des médias à l'origine du jeu vidéo à succès « Elden Ring », pour porter sa participation à 10% de son capital. Cet accord élargit le portefeuille de jeux et de contenus animés de Sony, après son achat en 2021 de Crunchyroll, un site de partage autrefois semi-légal et devenu aujourd'hui un géant du streaming de dessins animés japonais. Sony a également annoncé jeudi un rachat d'actions jusqu'à 50 milliards de yens (311 millions d'euros)





