Sony lance ses premiers téléviseurs True RGB et le système audio BRAVIA Theatre Trio pour une expérience cinéma à domicile immersive

Sony innove avec les téléviseurs BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II True RGB et le système sans fil BRAVIA Theatre Trio, conçu pour prolonger l'expérience cinéma au-delà de l'écran, grâce à une calibration fine, une technologie 360 Spatial Sound Mapping, et une compatibilité Dolby Atmos, DTS:X et IMAX Enhanced.

Sony a récemment franchi une étape majeure dans le domaine du home cinéma en lançant non seulement ses premiers téléviseurs True RGB, les BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II, mais aussi un tout nouveau système audio baptisé BRAVIA Theatre Trio.

Cette double annonce vise à résoudre un problème souvent négligé lorsqu'on agrandit l'écran : l'empreinte sonore ne suit plus la grandeur visuelle. En effet, les barres de son traditionnelles ont du mal à couvrir l'étendue d'un téléviseur de 75, 85, 98 ou même 115 pouces, tandis que les systèmes home‑cinéma classiques s'avèrent trop encombrants pour un salon moderne.

Sony propose donc une solution d'échelle intermédiaire, un cluster de trois enceintes sans fil plus étendu qu'une barre, mais plus léger qu'un home‑cinéma complet. L'enceinte centrale, bien qu'extrêmement compacte, joue un rôle primordial puisqu'elle permet d'ancrer les dialogues de façon naturelle. Ses deux homologues latérales, plus grandes, complètent l'équation sonore.

Les enceintes supplémentaires Rear 9, équipées de haut‑parleurs verticaux, viennent étendre davantage la scène sonore, tandis que le caisson Sub 9, doté d'une architecture à double haut‑parleurs opposés, assure la profondeur des basses. En partenariat étroit avec Sony Pictures Entertainment, Sony a sourcé les spécifications acoustiques de ses films pour concevoir un signal proche du mixage original.

Cette collaboration a donné naissance à la technologie 360 Spatial Sound Mapping, qui synthétise jusqu'à 24 haut‑parleurs virtuels afin d'envelopper l'auditeur sans recourir à une numérotation d'enceintes physique supplémentaire. Le tout est assuré par une calibration fine grâce à un microphone USB‑C expedient ces données à un smartphone mobile, afin d'ajuster l'acoustique de chaque pièce, même en cas d'imprévu de mobilier ou de pièces aux formes asymétriques.

Le BRAVIA Theatre Trio supporte les formats modernes Dolby Atmos, DTS:X et IMAX Enhanced, et peut être déployé à large échelle grâce aux extensions Rear 9 / 8 et Sub 9 / 8 / 7. Plus qu'un simple ajout de puissance, Sony promet une immersion élevée, avec des effets qui se déplacent autour du spectateur, reproduisant fidèlement l'intention sonore original du mixage cinématographique. Au-delà de ce nouveau système audio, Sony introduit également une fonction innovante baptisée Direct Connect.

Celle‑ci permet aux modèles BRAVIA les plus récents de se connecter directement, sans passer par une barre de son, à des enceintes arrière et à des caissons de basses sans fil. L'utilisateur commence donc par le son intégré de sa TV, puis peut introduire le caisson de basses pour plus de punch, les enceintes arrière pour élargir le surround, ou l'union des deux pour une expérience vraiment immersive.

Cette approche démontre l'engagement de Sony à fournir un écosystème audio évolutif, correspondant aux attentes des cinéphiles modernes, tout en restant simple à configurer et à personnaliser. Ainsi, les nouveaux téléviseurs True RGB surmarqués par un son haut de gamme offrent une expérience complète, où l'image de couleur profonde et les performances audio converge pour plonger l'utilisateur dans un univers cinématographique domestique de pointe





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Sony BRAVIA True RGB Bravia Theatre Trio Immersion Audio

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