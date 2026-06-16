Sony Bravia 9 II : le test du téléviseur Mini LED RGB qui redéfinit les standards

Le Sony Bravia 9 II inaugure la technologie True RGB Mini LED avec un rétroéclairage ultra dense et un traitement antireflet inédit. Notre test complet.

La série Bravia 9 II, référencée XR95M2 dans la nomenclature Sony , occupe en 2026 la place la plus élevée de la gamme LCD du constructeur japonais.

Elle inaugure la technologie True RGB Mini LED sur un téléviseur grand public de la marque, avec un rétroéclairage ultra dense, un traitement antireflet inédit chez Sony et une plateforme Google TV très complète. J'ai pu l'essayer pendant un moment et en voici mes impressions.

Face à la concurrence, cette série se mesure directement aux Mini LED haut de gamme de TCL, Hisense, comme les X11H et U8N, qui misent aussi sur du RGB Mini LED avec des pics lumineux parfois encore plus élevés, mais avec des approches logicielles et des traitements vidéo différents. N'oublions pas non plus l'une des séries directement concurrentes, les TV QD‑OLED de Samsung.

L'idée est d'aller titiller ces modèles premium sans toutefois faire trop d'ombre au Bravia 8 II de la marque, celui‑ci conservant un léger avantage en couverture de l'espace colorimétrique BT.2020 mais restant en retrait sur la luminosité maximale continue en HDR. Ainsi, le Bravia 9 II entend se positionner comme une solution très polyvalente, capable de servir à la fois d'écran de cinéma, de moniteur de jeu ultra réactif et de hub multimédia complet pour tous les usages connectés.

Sur le plan esthétique, le Sony Bravia 9 II adopte un langage de design sobre et très premium, dans la lignée des dernières références de la marque, mais avec quelques particularités qui le distinguent des modèles plus accessibles. Le châssis privilégie une finition métal pour l'encadrement de la dalle, là où le Bravia 7 II se contente de plastique, ce qui renforce immédiatement l'impression de qualité perçue lorsque l'on s'approche de l'écran.

Les bordures sont très fines, presque effacées lorsque l'image est allumée, ce qui donne la sensation d'un panneau flottant et favorise l'immersion dans les contenus, surtout sur les très grandes diagonales de 85 et 115 pouces. Ce qui renforce définitivement cette impression de flotter, c'est le pied. Sony a intégré une plaque en plexiglas transparent qui renvoie la lumière de manière à rendre invisible ce qui pourrait être placé juste derrière.

L'idée est non seulement de proposer une sensation d'écran flottant mais également de cacher les câbles concentrés à l'arrière. C'est très réussi et inédit sur un téléviseur. Le pied est central, composé de trois éléments à fixer, avec une embase de 35 cm de large et 35 cm de profondeur, permettant d'installer le TV sur un meuble relativement étroit.

Il n'est pas possible de modifier la hauteur de l'écran, mais avec 8 cm par rapport au meuble, il y a de quoi placer une barre de son sans gêner le port infrarouge. Notez que le modèle de 115 pouces dispose de deux pieds pour une stabilité parfaite.

Côté performances, le Bravia 9 II embarque la puce Sony XR Cognitive Processor pour l'optimisation des images, ainsi qu'un système audio à plusieurs canaux dont certains orientés vers le haut pour les effets de plafond. Outre son rétroéclairage RGB Mini LED, ce téléviseur promet une luminosité de pointe exceptionnelle, une gestion HDR remarquable dans les pièces lumineuses et une étendue des couleurs très large.

Animé par Google TV, il se veut également une excellente alliée pour les jeux vidéo, avec la compatibilité toutes les technologies d'optimisation pour le gaming, que ce soit sur console ou PC. J'ai pu tester le modèle 65 pouces : son épaisseur est d'environ 4,5 cm au niveau de la base. L'intégration des haut‑parleurs dans la dalle influence le design, mais le résultat est un téléviseur qui reste relativement fin pour un Mini LED.

La qualité d'image est bluffante, avec des noirs profonds, un contraste infini et des couleurs éclatantes. Le traitement antireflet est l'un des meilleurs du marché, réduisant considérablement les reflets même en plein jour. En jeu, le temps de réponse est excellent et le VRR (Variable Refresh Rate) assure une fluidité parfaite. Le système audio, avec ses haut‑parleurs orientés vers le haut, crée une bulle sonore immersive, même si une barre de son reste recommandée pour une expérience cinéma complète.

En résumé, le Sony Bravia 9 II est un téléviseur haut de gamme qui coche presque toutes les cases, que ce soit pour le cinéma, les jeux ou les usages connectés. Son prix est élevé, mais il justifie son positionnement par des performances de premier ordre et un design soigné





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Sony Bravia 9 II Mini LED Téléviseur RGB

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