Sony BRAVIA 9 II et 7 II : les premiers téléviseurs True RGB

Sony lance ses premiers téléviseurs True RGB, les BRAVIA 9 II et 7 II, qui inaugurent la technologie True RGB avec des LED rouges, vertes et bleues contrôlées indépendamment.

Sony lance ses premiers téléviseurs True RGB : les BRAVIA 9 II et 7 II veulent réinventer le MiniLED haut de gamme. Le constructeur japonais dévoile aujourd'hui les BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II, deux modèles qui inaugurent sa technologie True RGB, avec des LED rouges, vertes et bleues contrôlées indépendamment.

Une approche que Sony présente comme une évolution majeure de ses téléviseurs LCD haut de gamme, avec une promesse claire : offrir davantage de volume couleur, une meilleure précision d'image et une luminosité plus exploitable dans les conditions réelles d'un salon. Le Bravia 9 II accompagné du Sony Theater Trio, ses enceintes Rear9 et le caisson de basses Sub9. Ce lancement intervient aussi à un moment particulier pour la marque.

Alors que Sony prépare la future organisation de son activité, cette gamme 2026 ressemble à une manière de réaffirmer ce qui fait encore l'ADN de Bravia : le lien avec les créateurs, l'expertise du traitement d'image et cette volonté de rapprocher l'expérience domestique de l'intention cinéma





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Sony BRAVIA True RGB Miniled Téléviseurs

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