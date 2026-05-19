Sony 1000X The Collexion : Quand le luxe prend le pas sur la technologie

Pour fêter les 10 ans de sa célèbre gamme WH-1000X, Sony lance le The Collexion, un casque ultra-premium. Entre matériaux nobles et choix acoustiques discutables, découvrez si ce modèle à 629,99 euros justifie son prix face au WH-1000XM6.

Pour célébrer une décennie d'innovation et de succès avec sa prestigieuse gamme WH-1000X , Sony a choisi de marquer le coup en lançant une édition particulièrement luxueuse de son vaisseau amiral : le 1000X The Collexion.

Proposé au prix conséquent de 629,99 euros, ce modèle se positionne comme une version premiumisée du WH-1000XM6. L'objectif de la marque japonaise est clair : s'attaquer frontalement au segment du très haut de gamme, où règnent des acteurs comme Bowers & Wilkins avec le PX8 S2. Pour ce faire, Sony a misé sur une élégance sartoriale et l'utilisation de composants nobles, transformant l'outil technologique en un véritable accessoire de mode et de prestige.

Cependant, ce positionnement soulève une question fondamentale : le luxe justifie-t-il un prix aussi élevé quand l'avance technologique n'est pas flagrante ? Sur le plan acoustique, le 1000X The Collexion s'appuie sur un transducteur de 30 mm, très similaire à celui de son aîné, mais doté d'une membrane en fibre de carbone pour une qualité supérieure sur le papier. Le réglage sonore a été peaufiné grâce aux retours d'ingénieurs du son de renom.

En pratique, on retrouve la signature sonore habituelle de Sony avec un profil descendant, allant des basses vers les médiums. Si les haut-médiums sont légèrement plus assagis que sur le WH-1000XM6, on note un retrait sensible des aigus, une approche qui rappelle les choix faits pour l'AirPods Max 2. Bien que cette douceur permette d'éviter toute agressivité sonore, elle risque malheureusement de nuire à la précision et à l'aération globale de la scène sonore.

Malgré cela, le casque conserve une puissance et une réactivité impressionnantes, offrant une scène sonore d'une ampleur colossale qui place Sony au sommet du marché, seulement concurrencé par quelques rares modèles d'exception. C'est toutefois sur le terrain des performances pures que le bât blesse. Les ingénieurs de Sony ont admis que le WH-1000XM6 demeure le roi incontesté de l'isolation phonique. Le design plus travaillé et luxueux du The Collexion impose en effet certains sacrifices techniques.

Les mesures révèlent une perte de quelques décibels dans les médiums, rendant l'isolation moins fabuleuse que sur le modèle standard. Plus décevant encore est le constat sur l'autonomie. Annoncée à 24 heures avec la réduction de bruit active (ANC) activée, elle chute de 6 heures par rapport au WH-1000XM6. Nous assistons ici à un triomphe de la forme sur le fond, où l'esthétique prime sur l'efficacité énergétique et l'isolation.

En définitive, le Sony 1000X The Collexion laisse un sentiment mitigé. S'il est indéniable que l'objet est magnifique et que la qualité de fabrication est irréprochable, on ne peut s'empêcher de percevoir ce produit comme une occasion manquée. Sony avait l'opportunité de créer le casque ultime, fusionnant le luxe absolu et la suprématie technique. Au lieu de cela, la marque propose un produit qui, tout en restant excellent, fait des concessions regrettables sur l'autonomie et l'isolation pour justifier son allure.

C'est un casque pour ceux qui privilégient le prestige et les matériaux nobles, mais pour l'audiophile puriste ou l'utilisateur nomade, le WH-1000XM6 reste le choix le plus rationnel et le plus performant





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Sony Casque Bluetooth Hi-Fi Luxe WH-1000X

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