Sonos Beam Ultra : Barre de son Atmos pour 699 euros

Sonos lance la Beam Ultra à 699 euros. Cette barre compacte offre un son Dolby Atmos 3D et une connectivité Wi-Fi haute qualité pour un immersion sonore totale.

La marque Sonos introduit un produit majeur avec la sortie de la Sonos Beam Ultra, une barre de son compacte conçue pour offrir une expérience audio immersive. Pricée à 699 euros, cette nouvelle référence s'inscrit dans une logique d'évolution radicale tout en conservant l'esthétique maîtrisée de la génération précédente sortie en 2022. L'appareil ambitionne de délivrer une scène sonore tridimensionnelle convaincante grâce au support natif du Dolby Atmos.

Évolution Acoustique et Matériel Interne

La Sonos Beam Ultra repart d'une feuille blanche sur le plan acoustique tout en conservant le gabarit maîtrisé qui a fait le succès de ses aînées. La barre embarque désormais 9 amplificateurs numériques de classe D, chargés de piloter 9 transducteurs contre 5 sur la génération précédente. Les basses fréquences et le bas-médium sont confiés à 4 woofers elliptiques, associés à deux radiateurs passifs pour descendre bas en fréquence avec intensité.

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Le registre aigu s'appuie sur 5 tweeters stratégiquement placés. On trouve un tweeter central pour les dialogues, deux latéraux pour élargir la scène stéréo, et surtout deux tweeters orientés vers le plafond pour les effets Atmos. Sonos utilise une charge acoustique par pavillon pour ces tweeters afin de contrôler précisément la dispersion et la directivité des ondes sonores.

Conception Physique et Interface Utilisateur

Esthétiquement, la Beam Ultra joue la carte de la continuité avec des dimensions modestes de 750 x 65 x 105 mm. Elle peut se glisser devant l'immense majorité des téléviseurs sans jamais empiéter sur le bas de l'image. Déclinée en noir ou blanc mat, elle conserve la calandre en polycarbonate perforé inaugurée sur la Gen 2, le tissu ayant été abandonné.

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Le sommet de la barre profite d'une modernisation de son interface en adoptant les nouvelles commandes tactiles. Le volume s'ajuste en faisant glisser le doigt dans une petite gouttière, tandis que des boutons capacitifs dédiés permettent de naviguer entre les pistes. Ces contrôles encadrent la classique touche lecture/pause et le bouton d'activation de l'assistant vocal.

Connectivité HDMI et Compatibilité Multiroom

Le protocole eARC prévoit une conversion des signaux DTS en PCM jusqu'à 8 canaux par le téléviseur, permettant une diffusion avec dimension verticale. Le port HDMI est compatible CEC et la télécommande du téléviseur ou du vidéoprojecteur associé contrôle le volume de la barre sans interruption.

La barre s'intègre profondément dans l'écosystème multiroom de la marque. Il est possible de connecter des sources analogiques comme une platine vinyle préamplifiée ou la sortie casque d'un baladeur pour diffuser le son sur la barre ou le distribuer à d'autres enceintes Sonos connectées au même réseau Wi-Fi.

Installation, Calibration et Utilisation Quotidienne

Il faut préciser qu'on peut utiliser la Sonos Beam Ultra sans son application en la branchant au port HDMI, où elle fonctionne immédiatement via la télécommande du téléviseur. Pour accéder à tous les réglages, il faut s'en remettre à l'application Sonos qui détecte la barre, met à jour son firmware et propose d'ajouter les enceintes environnantes.

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La calibration est automatique et ne prend qu'une minute en utilisant des microphones intégrés pour mesurer le son diffusé. L'intérêt est de mesurer le temps de propagation du son pour optimiser la scène sonore. L'application propose également des réglages de tonalité, un mode nuit pour la compression sonore et une amélioration des dialogues pilotée par l'intelligence artificielle.