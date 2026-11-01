Sonia Rolland : Le projet de retour au Rwanda avec son mari Guillaume Gabriel

Sonia Rolland évoque son envie de s'installer au Rwanda avec Guillaume Gabriel, après avoir élevé ses filles en France.

Sonia Rolland, célèbre mannequin et ancienne Miss France 2000, a partagé de nombreuses confidences le 1er novembre 2026 concernant son avenir. Elle y a révélé son souhait de quitter la France pour retourner vivre dans son pays natal, le Rwanda. Cette décision majeure concerne directement son couple avec l'acteur Guillaume Gabriel, avec qui elle forme un solide partenariat familial et professionnel. La démarche de la personnalité publique met en lumière son profond attachement à ses origines africaines.

Un projet familial conditionné par les études

L'ancienne reine de beauté de 45 ans explique clairement les facteurs qui influencent sa décision de déménagement. Elle précise que ce qui la retient encore en France est principalement lié à ses deux filles. Sonia Rolland souhaite en effet accompagner ses enfants jusqu'au bout de leurs études avant de franchir le cap du départ. Elle a d'ailleurs discuté longuement de ce projet avec son mari, qui est plutôt partant pour cette aventure internationale.

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Selon elle, il y a encore énormément de choses à construire au Rwanda, un domaine particulièrement pertinent pour son mari. Guillaume Gabriel voit en ce pays un potentiel immense, notamment dans l'industrie du cinéma. L'acteur estime qu'une grande partie de cette industrie doit encore y être inventée et développée. Cette vision commune renforce leur désir de s'y établir définitivement pour construire une nouvelle vie.

Enfance modeste et révélation précoce

Pour comprendre cette motivation profonde, il faut remonter aux origines de Sonia Rolland. Elle était âgée de seulement treize ans lorsqu'elle est arrivée en France. La jeune fille s'est installée dans la région de Bourgogne, où elle a vécu une enfance modeste. Cet environnement a forgé sa personnalité résiliente et son ambition professionnelle. Elle a ensuite gravi les échelons pour devenir comédienne, égérie de la mode et personnalité publique de premier plan.

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Le parcours de Sonia Rolland a été marqué par des étapes importantes dès le début des années deux mille. En l'an deux mille, elle s'est classée neuvième au concours de Miss Univers. Cet événement a lancé sa carrière internationale. En deux mille cinq, elle a également marqué les esprits par une coupe à la garçonne rock, symbolisant une évolution visuelle forte. Ces éléments ont contribué à bâtir l'image publique qu'elle défend aujourd'hui avec force.

Engagement cinématographique et documentaire

Sonia Rolland a toujours cherché à mettre en lumière son héritage rwandais à travers son art. Elle a consacré son premier documentaire en tant que réalisatrice à son pays natal en l'an deux mille quatorze. Ce travail de réalisation témoigne de son intérêt durable pour les questions identitaires et sociales de son pays d'origine. Elle continue d'explorer ces thèmes à travers ses projets actuels et passés.

Récemment, elle a joué dans le film Jonas d'Adesky. Ce rôle l'a vue incarnée une basketteuse franco-rwandaise revenant dans son pays d'origine trente ans après le génocide des Tutsis. Cette interprétation demande une grande profondeur émotionnelle et une compréhension fine de l'histoire rwandaise. Elle a aussi évoqué son rôle dans la série Tropiques criminelles, qu'elle a quitté en mai deux mille vingt-six. Elle voulait alors arrêter de participer à la série pour se concentrer sur d'autres projets personnels.

Vie sentimentale et épanouissement personnel

Sa vie sentimentale a également joué un rôle dans son épanouissement actuel. Avant d'épouser Guillaume Gabriel, son amour de jeunesse, Sonia Rolland a eu une relation avec Christophe Rocancourt. Cet homme est un célèbre escroc et le père de sa fille Tess, qui a aujourd'hui dix-neuf ans. Elle raconte qu'ils sont devenus proches, puis un peu amoureux. Elle admet même qu'il manquait de maturité à l'époque, ce qui a conduit à leur séparation.

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Malgré cette rupture passée, ils sont restés amis pendant toutes ces années. Aujourd'hui, Sonia Rolland se sent épanouie avec son mari actuel. Elle affirme sentir sa beauté à travers le regard de Guillaume Gabriel. Cette relation apaisée lui permet de se projeter sereinement dans l'avenir. Elle fêtera bientôt ses quarante ans en février, marquant une nouvelle étape de sa vie personnelle. Son histoire montre une évolution constante vers plus d'authenticité et de sérénité.