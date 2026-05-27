Song for the Mute x adidas Tokyo: A New Story of Tokyo

Song for the Mute and adidas share a new tale of Tokyo. Sometimes, it's not necessary to create a new sneaker from scratch to bring a fresh breeze. Sometimes, all you need to do is look back. Song for the Mute and Adidas provide a great example of this phenomenon with the Tokyo. The silhouette is based on a 1964 track shoe, originally developed for the Tokyo Olympics. Designed at the time as a functional athletic shoe, it has now become a stylish hybrid between retro running, fashion, and everyday life. The Adidas Tokyo is one of these elegant sneakers, suitable for elegance - and that's where the Australian label Song for the Mute intervenes. The new version remains faithful to the basic elements of the original, but it completely reinterprets it. The sports dimension fades away to make room for the material. Different variants rely on textures such as structured nylon, mesh, and classic combinations of leather and fabric, clean or raw depending on the colors. Three color variants make up the core of the collection. The vintage white model with a cracked finish and a vintage look reminiscent of old training shoes from the archives. The "Bluebird" blue colorway brings a lot more energy and visually nods a bit more to the classic aesthetics of Adidas. The black version, on the other hand, goes in a minimalist, simple, and very easy-to-wear direction. Deliberate imperfection is the signature of Song for the Mute: the materials are slightly rough, the details are not highlighted but intuitive. This is what gives the shoe its character. The models of the Song for the Mute x adidas Tokyo are available via adidas, Song for the Mute, and in some stores for a price of 150 euros.

Song for the Mute et adidas nous racontent une nouvelle histoire de Tokyo . Il n'est pas toujours nécessaire de créer une sneaker de zéro pour insuffler un vent nouveau.

Parfois, il suffit de regarder en arrière. Song for the Mute et Adidas nous donnent un bon exemple de ce phénomène avec la Tokyo. La silhouette est basée sur une chaussure de piste de 1964, initialement développée pour les Jeux olympiques de Tokyo. Conçue à l'époque comme une chaussure d'athlétisme fonctionnelle, elle devient aujourd'hui un hybride stylistique entre le running rétro, la mode et l'aptitude à la vie quotidienne.

L'Adidas Tokyo fait partie de ces silhouettes de sneakers élancées, propice à l'élégance – et c'est là que le label australien Song for the Mute intervient. La nouvelle version reste fidèle aux éléments de base de l'originale, mais elle la réinterprète complètement. La dimension sportive s'efface pour laisser place au matériau. Différentes variantes misent sur des textures telles que le nylon structuré, le mesh et les combinaisons classiques de suède et de tissu, propre ou brut selon les coloris.

Trois variantes de couleurs constituent le cœur de la collection. Le modèle blanc cassé vintage et rappelle les vieilles chaussures d'entraînement des archives. Le colorway bleu "Bluebird" apporte nettement plus d'énergie et renoue visuellement un peu plus avec l'esthétique classique d'Adidas. La version noire, quant à elle, va dans une direction minimaliste, simple et très facile à porter.

L'imperfection délibérée constitue la signature de Song for the Mute : les matériaux sont légèrement bruts, les détails ne sont pas surlignés mais intuitifs. C'est ce qui donne son caractère à la chaussure. Les modèles de la Song for the Mute x adidas Tokyo sont disponibles via adidas, Song for the Mute et dans certaines boutiques à un prix de 150 euros





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