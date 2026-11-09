Sondage Présidentielle 2027 : Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon en tête

Selon un sondage Harris Interactive du 9 novembre, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dominent les intentions de vote pour la présidentielle de 2027, tandis que leurs rivaux centristes stagnent.

Un sondage publié ce lundi 9 novembre par l'institut Harris Interactive révèle une domination marquée de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote pour l'élection présidentielle de 2027. À moins de six mois du scrutin, ces deux figures politiques creusent significativement l'écart avec leurs concurrents directs. Marine Le Pen conserve une avance confortable avec 34 à 36 % des intentions de vote, tandis que Jean-Luc Mélenchon recueille entre 18 et 19 % des suffrages. Cette dynamique place systématiquement ces deux candidats en tête du premier tour, quelle que soit la configuration testée par l'institut pour la campagne à venir.

Progression des leaders RN et LFI

Marine Le Pen, chef de file du Rassemblement National, maintient une position hégémonique au sein du camp nationaliste. Les différentes hypothèses sondées confirment sa popularité persistante auprès de l'électorat français. Parallèlement, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, renforce sa position en réunissant entre 18 et 19 % des voix. Tous deux gagnent entre un et deux points par rapport à l'enquête précédente réalisée fin octobre, illustrant une convergence électorale notable qui consolide leur statut de favoris.

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Stagnation des candidats centristes

La situation se complique considérablement pour Édouard Philippe et Raphaël Glucksmann, dont les scores stagnent ou reculent légèrement. Édouard Philippe, maire du Havre et ancien Premier ministre, accuse désormais un retard de cinq points sur Jean-Luc Mélenchon, se situant entre 11 et 14 % des intentions de vote. Raphaël Glucksmann ne parvient pas à inverser la tendance avec 11 à 13 % des suffrages. Cette régression relative souligne la difficulté pour le camp centriste et social-libéral de capter l'élan votant au profit de leurs propres candidats respectifs.

Concurrence droite et centre

Au sein même du camp présidentiel et de la droite, la concurrence s'intensifie. David Lisnard, maire de Cannes et tête de mouvement Nouvelle Énergie, gagne du terrain avec 9 % des intentions de vote dans une configuration impliquant Bruno Retailleau. Gabriel Attal, bien que proche du pouvoir, affiche également 9 % s'il représentait le camp présidentiel. Bruno Retailleau, président des Républicons, recueillerait entre 5 et 8 % des suffrages seul, montant à 10 % en cas de candidature unique de la droite et du centre.

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Projections au second tour

Les projections pour le second tour confirment la résistance de Marine Le Pen face aux différents challengers. Si elle affrontait Jean-Luc Mélenchon, elle recueillerait 68 % des intentions de vote contre 32 % pour le leader insoumis. L'écart serait moins prononcé face à Édouard Philippe, avec 58 % contre 42 %, ou contre Raphaël Glucksmann, avec 60 % contre 40 %. Ces chiffres indiquent une capacité du vote RN à mobiliser massivement même face à des adversaires diversifiés du camp gouvernemental.

Méthodologie de l'enquête

Cette étude a été réalisée en ligne du 3 au 5 novembre auprès de 2 101 personnes inscrites sur les listes électorales françaises. L'enquête présente une marge d'erreur comprise entre 1 et 2,3 points, garantissant une représentativité statistique fiable pour l'analyse des tendances politiques actuelles. Les intentions de vote demeurent susceptibles d'évoluer significativement au fil de la campagne officielle et des candidatures qui seront validées par les instances concernées avant le jour du scrutin.