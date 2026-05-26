Sondage. Présidentielle 2027 : l'écart entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon se resserre

Le Rassemblement national domine les intentions de vote pour l'élection présidentielle de 2027 et Édouard Philippe conserve sa position de challenger numéro un, selon un sondage Toluna Harris Interactive. Cependant, le fait notable concerne la deuxième place des intentions de vote au premier tour : Édouard Philippe (17 %) est désormais talonné de très près par Jean-Luc Mélenchon (16 %).

Sondage . Présidentielle 2027 : derrière le RN, l'écart entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon se resserre De gauche à droite : Jean-Luc Mélenchon , Raphaël Glucksmann , Édouard Philippe , Gabriel Attal et Jordan Bardella .

Quelques jours après l'annonce d'une enquête visant le chef du parti Horizons, Edouard Philippe perd des points par rapport au même baromètre de mars. Jean-Luc Mélenchon a, lui, le vent dans le dos. Suivent Raphaël Glucksmann et Bruno Retailleau Loin derrière Jordan Bardella, l'écart dans les intentions de vote pour la présidentielle de 2027 entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon s'est nettement resserré, selon un baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale publié mardi. Avec 32 %, sondé.

Présidentielle 2027 : le RN toujours loin devant, Édouard Philippe bien placé pour le second tour Le Rassemblement national domine les intentions de vote pour l'élection présidentielle de 2027 et Édouard Philippe conserve sa position de challenger numéro un, selon un sondage Toluna Harris Interactive Mais le fait notable concerne la deuxième place des intentions de vote au premier tour : Édouard Philippe (17 %) est désormais talonné de très près par Jean-Luc Mélenchon (16 %). Quelques jours après l'annonce d'une enquête, favoritisme, prise illégale d'intérêts et concussion au Havre, ville dont il est maire, Édouard Philippe perd 4 points par rapport au même baromètre de mars.

À l'inverse, Jean-Luc Mélenchon, devenu officiellement candidat pour La France insoumise depuis le précédent sondage, gagne 4 points et dispute désormais à son concurrent le très convoité ticket pour le second tour de l'élection. Raphaël Glucksmann (Place publique) est crédité de 11 % des intentions de vote, devant Bruno Retailleau (Les Républicains, 9 %). Éric Zemmour (Reconquête) et Marine Tondelier (Les Écologistes) suivent avec 6 et 4 %.

Le baromètre n'a pas testé d'autre configuration au premier tour, notamment le cas de figure où Marine Le Pen serait autorisée par la justice à candidater. Officiellement candidat depuis vendredi, Gabriel Attal (Renaissance) n'est pas inclus non plus.

"Rassembler au-delà d'Horizons" : Édouard Philippe lance sa campagne présidentielle pour 2027 "On passe à une phase nouvelle liée à la campagne présidentielle" qui "nous impose de ne pas rester dans les frontières du parti et de passer à une organisation qui va s'ouvrir et va aller très au-delà", a déclaré Édouard Philippe, en présentant les contours de sa future campagne Sondage réalisé les 20 et 21 mai, selon la méthode des quotas, sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 928 inscrits sur les listes électorales. La marge d'erreur est située entre 1,8 et 4,1 points.

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