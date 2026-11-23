Le baromètre Odoxa-Mascaret révèle la montée en puissance de David Lisnard et la surprise Teddy Riner dans la course à l'Élysée 2027, devançant Édouard Philippe.

Le baromètre politique Odoxa -Mascaret de novembre, réalisé spécifiquement pour les enjeux de l'élection présidentielle de 2027, livre une actualisation significative des cotes d'adhésion des personnalités politiques en lice ou potentiellement candidates. Cette publication met en lumière une recomposition notable du paysage électoral français, où de nouvelles dynamiques émergent face aux figures traditionnelles du pouvoir.

Réussite de David Lisnard dans le sondage

Le maire de Cannes, David Lisnard, enregistre une progression impressionnante dans ce baromètre, atteignant 26 % d'adhésion. Ce score le positionne désormais en tête de la course parmi les non-candidats officiels du moment, devançant clairement Édouard Philippe qui cumule 23 % d'adhésion. Cette performance marque une évolution rapide, puisque le maire de Cannes est passé de 14 % en septembre à 26 % en novembre, lui permettant de passer de la seizième à la quatrième place du classement. Le jugement d'Odoxa confirme cette montée en puissance des candidats potentiels.

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Montée en puissance de Teddy Riner

La surprise majeure de ce classement est indéniablement celle provoquée par le champion olympique de judo, Teddy Riner. Après l'annonce publique de sa candidature, le sportif de haut niveau parvient à gravir les échelons pour occuper la troisième place avec 27 % des adhésions. Cette performance est d'autant plus notable qu'elle place Riner au-dessus de personnalités politiques chevronnées comme Christine Lagarde, qui détient 24 % d'adhésion sans être candidate. Lagarde, qui va prochainement quitter la présidence de la Banque centrale européenne, confirme ainsi une forte attractivité auprès de l'opinion publique, bien que son statut ne soit pas officiellement électoral dans cette étude.

Positions dominantes du Rassemblement National

En dépit de la montée des outsiders, le Rassemblement National (RN) conserve une emprise forte sur le scrutin. Marine Le Pen et Jordan Bardella restent les figures dominantes du classement avec respectivement 35 % et 34 % d'adhésion. Cette stabilité relative s'accompagne toutefois d'un recul mesurable, ces deux dirigeants ayant perdu trois points chacun en l'espace d'un mois. Néanmoins, leur niveau d'adhésion global reste supérieur à celui des principaux rivaux potentiels du centre et de la droite, confirmant leur position de favoris pour l'échéance présidentielle à venir.

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Préférences et mécontentement des électeurs

Lors des duels de préférence pour l'Élysée, des distinctions apparaissent nettement. Édouard Philippe est préféré par 35 % des Français contre 31 % pour la dirigeante du RN, tandis que David Lisnard recueille 32 % de préférences contre 27 % pour Marine Le Pen. Cependant, Odoxa précise avec rigueur qu'il ne s'agit pas d'intentions de vote. Préférer une personnalité ne signifie pas nécessairement que l'on voterait pour elle lors du scrutin final. Les tests révèlent que trois à quatre Français sur dix ne choisissent aucun des deux noms proposés dans ces confrontations directes.

Niveau élevé de mécontentement pour tous les candidats

Un constat alarmant émerge concernant la satisfaction des électeurs potentiels. Aucun des candidats testés ne suscite plus d'un tiers de satisfaction à l'idée de son élection. Pour Marine Le Pen, une victoire satisferait 33 % des Français mais en mécontenterait 51 %. Les proportions sont similaires pour Édouard Philippe avec 20 % de satisfaits et 50 % de mécontents, ainsi que pour David Lisnard avec 21 % et 42 %. Odoxa souligne une situation inédite où tous les candidats susciteraient, en cas d'élection, bien plus de mécontentement que de satisfaction, avec des scores oscillant entre 60 % et 79 % d'indignation, les favoris actuels générant les plus fortes oppositions.