Le baromètre Odoxa-Mascaret révèle une opinion publique profondément désabusée six mois avant la présidentielle. Les candidats du RN et de LFI dominent les rejets, tandis que David Lisnard profite d'un paysage politique en crise pour gagner en popularité.

Le baromètre des personnalités politiques Odoxa-Mascaret, réalisé les 18 et 19 novembre 2026 pour Public Sénat, la presse régionale et le Nouvel Obs, dresse un portrait sombre de la scène politique française. À six mois de l'élection présidentielle, l'opinion publique manifeste une défiance généralisée envers l'ensemble de l'offre politique, sans distinction de bord.

Satisfaction minimale et rejet massif des candidats

Aucun prétendant à l'Élysée ne parvient à fédérer largement la population, laissant entrevoir une campagne où le rejet l'emporte systématiquement sur l'adhésion. Marine Le Pen arrive en tête des satisfactions avec 33 % d'opinions positives, mais elle se heurte à un mur de 51 % de mécontents.

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Le rejet culmine pour Jean-Luc Mélenchon, dont une victoire susciterait le mécontentement de 68 % des sondés. En additionnant les mécontents et les indifférents, Edouard Philippe totalise 79 % d'opinions négatives ou neutres, tandis que Marine Le Pen enregistre 67 % et Jean-Luc Mélenchon 82 %. Ces chiffres illustrent l'effritement du front républicain traditionnel.

La fragilité des favoris et la monté de David Lisnard

Même au sein de leur propre camp, les candidats apparaissent fragiles. Edouard Philippe ne recueille que 51 % de satisfaction auprès des sympathisants de droite et du centre. Longtemps favori du bloc central, il est victime d'une lente érosion, passant à la neuvième place du palmarès général avec 23 % d'adhésion.

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En revanche, David Lisnard signe la progression du mois avec 26 % d'adhésion auprès des Français. Le maire de Cannes se hisse à la quatrième place globale, bénéficiant du taux de rejet le plus faible parmi les personnalités testées, soit 42 %.

Les experts du cabinet Mascaret notent un engouement sur les réseaux sociaux pour le maire de Cannes, qui cumule plus de jugements positifs que les autres candidats principaux. Cependant, des critiques émergent en ligne concernant ses propos sur le massacre du 17 octobre 1961 et son admiration pour Javier Milei.

L'impopularité record d'Emmanuel Macron

En fin de mandat, Emmanuel Macron souffre d'une impopularité record. Seulement 16 % des Français le jugent bon président de la République, contre 84 % d'opinions négatives. Le chef de l'Etat stagne à son plancher historique atteint le mois précédent.

Ce contexte d'impopularité intense marque la fin d'un quinquennat dans un climat de défiance aiguë. Les Français ne se satisfont pas du duel annoncé entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, refusant massivement de faire barrage en faveur du leader insoumis au profit de candidats de droite ou du centre.

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L'enjeu central de la présidentielle

La clé de l'élection présidentielle se dessine autour du comportement des électeurs indifférents ou hostiles à tous les camps. Si la droite et le centre ne parviennent pas à s'entendre sur une candidature unique, ils risquent de laisser les Français face à un duel qu'ils ne souhaitent pas.

Inversement, s'ils s'entendent, ce serait uniquement de ce camp que pourrait sortir un candidat susceptible de barrer la route de l'Élysée au Rassemblement National. La mobilisation ou l'abstention de ce vaste bloc pourrait donc faire basculer le scrutin à six mois du premier tour.