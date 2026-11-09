Sondage Ifop : Le duel Le Pen-Mélenchon renforce sa crédibilité

Un sondage Ifop pour LCI révèle la solidité de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Au centre, les divisions empêchent une coalition unifiée face à cette dynamique.

Un sondage publié le 3 novembre par l'institut Ifop pour le média LCI dessine un paysage politique tendu à six mois de la présidentielle de 2027. Dans toutes les configurations de ballotage testées, deux figures dominent clairement le scrutin : Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ces deux candidats apparaissent comme les seuls susceptibles de franchir le cap du second tour, laissant le paysage politique central profondément fragilisé et divisé.

Une domination sans partage des favoris

Les résultats mettent en lumière une asymétrie nette entre les candidats du centre et les outsiders. Tandis que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon affichent une mobilisation de leurs électeurs particulièrement forte, les prétendants du camp centriste peinent à convaincre dans un climat de forte colère sociale. Édouard Philippe et Gabriel Attal, héritiers directs de la stratégie macroniste, n'arrivent pas à s'imposer comme une alternative viable face à cette double menace structurelle.

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Les divisions du camp central

Emmanuel Macron appelle clairement à une coalition pour contrer ce scénario qu'il rejette catégoriquement. Dans une lettre adressée à David Lisnard et Raphaël Glucksmann, le Président de la République invite les forces politiques à travailler ensemble dans une logique de rassemblement. Ce dernier a remporté la primaire de la gauche sociale-démocrate et maintient ses intentions de vote entre 10 et 13 %, mais reste largement distancé par les deux favoris identifiés par les électeurs potentiels.

L'impossibilité d'une large primaire

Malgré les appels à l'unité, une large primaire centraliste semble impossible à concrétiser politiquement. Les personnalités concernées s'y refusent fermement, chacune restant sur ses positions idéologiques. Selon l'analyste Stéphane Fournier du centre d'études Cluster 17, une telle consultation ressemblerait davantage à un premier tour anticipé. Les électeurs voteraient alors majoritairement contre certains candidats plutôt que pour leur favori, rendant tout report de voix incertain et dangereux pour l'unité du bloc central.

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Un électorat incertain et une mobilisation faible

La dynamique actuelle est aussi freinée par un taux d'engagement électoral historiquement bas. Seuls six Français sur dix se disent certains de participer au scrutin, contre huit sur dix lors des cycles précédents. Cette inertie avantage les candidats structurés comme Mélenchon ou Le Pen, dont les soutiens votent avec une certitude nettement supérieure à celle des partisans d'Edouard Philippe. Ce dernier ne recueillerait que des notes de mobilisation moyennes autour de 5 ou 6 sur 10, ce qui le place dans l'impossibilité d'atteindre les 24 ou 25 % nécessaires à sa qualification.

Les derniers atouts du camp central

Cependant, les experts politiques appellent à la prudence face à un calendrier encore largement ouvert. Six mois séparent ce sondage du vote final, ce qui constitue une éternité en politique. Des candidats comme François Hollande, qui oscille entre 7 et 8 %, pourraient encore intervenir en janvier pour rebattre les cartes. Leur arrivée forcée pourrait modifier les équilibres de report de voix, rappelant que la certitude du duel LFI-RN n'est pas encore actée définitivement dans les urnes.