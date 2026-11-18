Selon l'enquête Ifop-Fiducial du 18 novembre, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen dominent la présidentielle 2027. Édouard Philippe recule au profit de David Lisnard à 12 %.

Un sondage Ifop-Fiducial pour TF1 et LCI, publié le mercredi 18 novembre, met en lumière une évolution significative du rapport de force pour la présidentielle de 2027. À cinq mois du scrutin, le duel au second tour se précise entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui consolident leurs positions respectives. Ces résultats indiquent une bipolarisation croissante de l'électorat français face aux difficultés des autres candidats à se maintenir.

Duels au second tour entre Le Pen et Mélenchon

Les deux principaux protagonistes arrivent systématiquement en tête dans toutes les configurations de ballotage étudiées par l'institut de sondage. Marine Le Pen conserve une avance confortable avec entre 32 et 36 % des intentions de vote au premier tour. Elle rassemble ainsi 93 % de ses électeurs de 2022, démontrant une fidélité exceptionnelle de sa base.

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Jean-Luc Mélenchon confirme sa deuxième place avec 17 à 19,5 % des suffrages, soit quatre à huit points de mieux que son rival pour la troisième place. Le leader de La France insouillée fait preuve d'une détermination similaire, avec 85 % de ses partisans certains de leur choix. Il bénéficie également d'une percée notable chez les jeunes, réunissant 41 % des intentions de vote chez les 18-24 ans.

Édouard Philippe talonné par David Lisnard à 12 %

La bataille pour la troisième place s'intensifie entre Édouard Philippe et David Lisnard. L'ancien Premier ministre oscille entre 10 et 15 % des intentions, une dynamique menacée par la progression du maire de Cannes qui atteint jusqu'à 12 % des voix. Cette concurrence directe complique la stratégie de regroupement à droite et au centre.

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Les scénarios de retrait jouent également un rôle crucial dans ces calculs. En cas de disparition de Gabriel Attal, qui plafonne entre 4 et 5 %, 52 % de ses électeurs se tourneraient vers Édouard Philippe. Cependant, ce dernier doit gérer la concurrence directe de David Lisnard, qui bénéficie de 28 % des transferts potentiels en cas de retrait de Bruno Retailleau.

Préoccupations des électeurs entre santé et pouvoir d'achat

Les thèmes de campagne qui influenceront le plus les urnes sont clairement identifiés par l'enquête. La santé arrive en tête des préoccupations avec 79 % des voix, suivie par le pouvoir d'achat et les salaires à 75 %. La sécurité reste un enjeu majeur pour 70 % des répondants, tandis que l'éducation rassemble 68 % des intérêts.

La dette publique gagne considérablement du terrain, jugée déterminante par 61 % des personnes interrogées, soit une progression de 21 points par rapport à 2021. À l'inverse, l'environnement recule de 13 points, atteignant 40 % des priorités. Les sensibilités politiques divisent nettement ces enjeux, le pouvoir d'achat dominant chez Jean-Luc Mélenchon avec 86 %, contre la santé chez Édouard Philippe à 91 %.

Recul des autres candidats sous la barre des 5 %

Tous les autres prétendants à l'Élysée peinent à franchir le seuil symbolique des 5 %, en dessous duquel les frais de campagne ne sont que partiellement remboursés. Nicolas Dupont-Aignan recueille entre 1,5 et 2 % des intentions, tandis que Fabien Roussel oscille entre 1,5 et 2,5 %. Marine Tondelier se situe entre 2 et 3 %, et Éric Zemmour entre 3 et 3,5 %.

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Ces chiffres confirment la difficulté pour les candidats hors du top trois de peser dans le débat politique actuel. Les électeurs des favoris semblent beaucoup plus déterminés que ceux des autres listes, avec seulement 47 % de certitude pour Édouard Philippe et Gabriel Attal. Cette polarisation accrue prépare un scrutin où seuls deux candidats semblent disposer des chances réelles d'accéder à l'Élysée.