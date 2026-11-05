Sondage Figaro-Odoxa : La droite et le centre plébiscitent une primaire présidentielle 2027

Le Figaro et Odoxa révèlent que 74% des sympathisants de droite et du centre soutiennent une primaire pour 2027. Édouard Philippe reste opposé mais le courant est large.

Un sondage mené par l'institut Odoxa pour le quotidien Le Figaro met en lumière une dynamique politique marquant pour la droite et le centre français en vue de l'élection présidentielle de 2027. Près de trois quarts des sympathisants de ces formations se disent favorables à l'organisation d'une primaire afin de désigner un candidat unique. Cette consultation révèle une majorité de soutien au sein de l'électorat conservateur et centriste, soulignant une volonté de consolidation face aux enjeux électoraux à venir.

Adhésion massive aux primaires républicaines

Les chiffres de cette enquête réalisée par Odoxa pour Le Figaro indiquent que 74% des sympathisants de droite et du centre appuient cette initiative. L'objectif affiché est d'éviter une élimination prématurée dès le premier tour du scrutin présidentiel. Bruno Retailleau, membre du parti Les Républicains (LR), apparaît comme le favori de cette éventuelle compétition aux yeux de cet électorat. Cette consultation intervient après les récents appels lancés par Gabriel Attal, représentant de Renaissance, et par Bruno Retailleau pour structurer cette primaire.

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Opposition d'Édouard Philippe et enthousiasme des Horizons

Malgré cette adhésion large, il existe une notable exception parmi les prétendants à l'Élysée. Édouard Philippe, candidat du parti Horizons, se déclare explicitement opposé à cette procédure de sélection interne. Paradoxalement, les sympathisants d'Horizons, le parti dirigé par celui qui refuse la compétition, sont les plus enthousiastes, avec 81% d'avis favorables. Ils devancent les sympathisants des Républicains à 79% et ceux de la formation de Gabriel Attal à 72%.

Périmètre du scrutin et exclusion de la gauche

Concernant l'étendue du périmètre de cette compétition, deux tiers des sympathisants de droite et du centre, soit 62%, soutiennent une primaire incluant des candidats allant de Gabriel Attal à David Lisnard. David Lisnard, fondateur de Nouvelle Énergie, a quitté Les Républicains au printemps après le refus de son ancien parti d'organiser une primaire. À l'inverse, l'idée d'élargir le champ à Raphaël Glucksmann, lauréat de la primaire de la gauche en octobre, est rejetée par 61% des sondés.

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Préférences nationales et rôle de Christine Lagarde

À l'échelle de l'ensemble des Français, 60% se disent favorables à une telle primaire. Édouard Philippe arrive en tête des préférences avec 39% d'opinions favorables, suivi de près par David Lisnard à 37%, Bruno Retailleau à 35%, Gabriel Attal à 34% et Christine Lagarde à 32%. Christine Lagarde a annoncé son départ anticipé de la présidence de la Banque centrale européenne (BCE) début février, sans confirmer sa candidature politique. Le rejet de la participation d'Éric Zemmour de Reconquête est également marqué par 60% des interrogés.

Classement spécifique de l'électorat de droite et centre

Pour les sympathisants de droite et du centre, le favori est Bruno Retailleau avec 62% d'opinions favorables. Il devance Édouard Philippe à 59%, David Lisnard à 58% et Christine Lagarde à 49%. Christine Lagarde précède ainsi Gabriel Attal, qui recueille 42% d'avis favorables auprès de cette base électorale. Ces données illustrent une complexité stratégique pour les partis concernés alors que la campagne pour l'Élysée 2027 commence à se structurer autour de ces questions de primaire.