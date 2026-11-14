Sondage Elabe : Le Pen en tête et Riner à 4,5% pour la présidentielle 2027

Selon l'enquête Elabe du 14 novembre, Marine Le Pen domine le premier tour avec 31 à 33% tandis que Teddy Riner entre dans la course avec 4,5%. Mélenchon se solidifie à la deuxième place.

Une nouvelle enquête d'opinion réalisée par l'institut Elabe et publiée le samedi 14 novembre révèle une configuration politique marquée pour la présidentielle 2027. Marine Le Pen consolide sa position de leader au premier tour, devançant nettement tous ses concurrents potentiels. Simultanément, l'entrée dans la course de l'athlète Teddy Riner redistribue les cartes, notamment chez les candidats de droite et du centre, tandis que Jean-Luc Mélenchon gagne en consistance à gauche.

La domination de Marine Le Pen au premier tour

Marine Le Pen caracole en tête des intentions de vote avec un score oscillant entre 31% et 33% selon les différentes hypothèses de candidature testées. Son avance reste confortable face à l'ensemble du champ politique. Au second tour, la candidate du Rassemblement National conserve une position dominante, pouvant devancer Édouard Philippe ou Raphaël Glucksmann avec 55% des voix contre 45%. Elle réalise également un score massif face à Jean-Luc Mélenchon, atteignant 68,5% des suffrages contre 31,5%.

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La progression de Jean-Luc Mélenchon à gauche

Jean-Luc Mélenchon s'affirme comme le candidat le mieux positionné sur le bord gauche de l'échiquier politique. Ses intentions de vote progressent de 1,5 à 2 points, l'installant fermement en deuxième position avec une fourchette comprise entre 17% et 18,5%. Ce meilleur résultat est observé spécifiquement dans les scénarios où Marine Tondelier et François Ruffin ne sont pas en lice. Cette solidité contraste avec le recul d'autres figures de la gauche et du centre gauche.

L'impact de Teddy Riner et le recul du centre

Le judoka Teddy Riner fait son entrée remarquée dans les sondages depuis l'annonce officielle de sa candidature ce lundi. Il est crédité de 4,5% des intentions de vote, notamment dans l'hypothèse où le nombre de candidats est le plus élevé. Ce score lui permet de devancer Gabriel Attal et Bruno Retailleau, tous deux situés à 4%. Ce phénomène, qualifié d'effet Teddy Riner, contribue au recul de candidats comme Édouard Philippe et Raphaël Glucksmann.

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Les fluctuations des candidats de droite et du centre

La situation d'Edouard Philippe est volatile selon la présence d'autres candidats. Il recule de 1,5 point, s'installant à 15% en l'absence de Gabriel Attal et David Lisnard, mais en présence de Bruno Retailleau et Dominique de Villepin. Il chute à 12% si Attal est candidat, et à 9,5% avec le nombre maximum de concurrents. Raphaël Glucksmann, lui, perd 2 à 2,5 points pour se situer entre 13% et 14%, restant généralement en troisième ou quatrième place selon les configurations.

Méthodologie et perspective politique

Cette enquête Elabe a été menée du 12 au 13 novembre auprès d'un échantillon de 1 500 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, utilisant la méthode des quotas. La marge d'erreur est évaluée entre 1,1 et 3,1 points. Gérard Larcher cherche à réunir Philippe, Attal, Retailleau et Lisnard pour trouver une méthode de départage, alors que Nicolas Sarkozy voit déjà Le Pen l'emporter. Comme toute enquête, ce sondage reste une photographie du moment sans valeur prédictive absolue.