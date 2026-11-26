Alors que 30% des universités restent fermées, un sondage CSA du 26 novembre révèle que 81% des Français exigent des pouvoirs publics pour assurer la reprise des cours dans l'enseignement supérieur et secondaire.

Le ministère de l'Enseignement supérieur estime que 20 à 30% des universités sont encore fermées du fait de la mobilisation étudiante, plusieurs centaines de lycées subissent également des perturbations depuis la fin du mois de septembre. Un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD paru ce jeudi 26 novembre met en avant que 81% des Français sont favorables à une intervention des pouvoirs publics pour assurer la reprise des cours. Cette forte demande de rétablissement de la continuité pédagogique traduit une lassitude croissante face à l'instabilité ambiante qui touche l'école publique.

Données clés sur les fermetures universitaires

L'Institut CSA a réalisé cette étude d'opinion pour comprendre comment la population perçoit la crise actuelle qui affecte le système éducatif national. Le ministère de l'Enseignement supérieur confirme que les établissements restent largement perturbés, créant une situation inédite pour les étudiants et les familles. Les chiffres indiquent que plusieurs centaines de lycées font encore l'objet de perturbations mettant à mal la poursuite des cours.

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La situation persistante a conduit le gouvernement à rappeler ses prérogatives en la matière. En France, les pouvoirs publics ont pour mission principale de défendre l'ordre public et l'intérêt général dans tous les domaines vitaux. Cela inclut des missions régaliennes telles que la défense, la sécurité, la diplomatie, la législation et la justice.

Cependant, cette mission s'étend également aux services publics, dont fait partie la garantie d'accès à l'enseignement pour tous les citoyens. Cette garantie est mise à mal par le mouvement de blocus des lycées et des universités qui s'est généralisé depuis la fin du mois de septembre. La perturbation grandement affecte la bonne tenue de l'enseignement et l'avenir scolaire de millions de jeunes.

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Soutien massif des jeunes et de la population

Ainsi, les Français sont plus de huit sur dix (81%) à vouloir des actions concrètes des pouvoirs publics pour assurer la reprise des cours dans les lycées et les universités. Ce consensus large traverse les générations et les catégories sociales, bien que certaines nuances existent dans les détails de cette étude. Les femmes sont 80% à souhaiter cette intervention, contre 82% pour leurs homologues masculins qui partagent cette préoccupation majeure.

Sur le volet de l'âge des sondés, le sondage met en évidence, que les 18-24 ans sont ceux, avec les 50-64 ans, qui sont les plus favorables à l'intervention des pouvoirs publics pour permettre la reprise des cours. Ils sont en effet respectivement 86% et 87% à la souhaiter. Ce résultat est significatif car il montre que les jeunes directement concernés sont les premiers à vouloir que le système fonctionne.

Cette forte adhésion de la jeunesse peut s'expliquer par le fait que les 18-24 ans sont ceux qui sont les plus touchés par la fermeture des universités. Leur accès au campus et à la bibliothèque étant bloqué, leur intérêt pour un retour à la normale est primordial. En parallèle, les 25-34 ans et les 35-49 ans sont 75% et 73% à souhaiter une action des pouvoirs publics pour remédier à cette situation.

Clivages politiques et socioprofessionnels

Du point de vue des catégories socio-professionnelles, les résultats montrent que 77% des sondés appartenant aux CSP- estiment qu'il faut que les pouvoirs publics interviennent pour la reprise des cours. En comparaison, 83% des CSP+ et les inactifs partagent également ce point de vue exigeant. Ces données montrent que la nécessité de rétablir l'ordre ne dépend pas seulement du statut économique des foyers.

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Sur le plan politique, les résultats mis en avant montrent un clivage gauche-droite classique avec une adhésion beaucoup plus large à droite du spectre qu'à gauche. Les sympathisants de la France insoumise sont les seuls à ne pas majoritairement valider (46%) une intervention des pouvoirs publics pour permettre la reprise des cours aux lycées et à l'université. Cette réticence politique contraste avec le consensus large dans le reste de la population.

Les proches du Parti socialiste (55%) et des Ecologistes (64%) enregistrent une adhésion majoritaire mais moins forte qu'au centre et à droite. Cette tendance politique reflète les différences d'appréciation sur les modes d'action gouvernementaux face à la contestation sociale. Malgré cela, la majorité de chaque groupe soutient une intervention pour le bien commun.

En effet, les sondés se réclamant du parti présidentiel, Renaissance sont 87% à être favorables à l'intervention des pouvoirs publics. Un taux qui bondit à 92% et 96% pour ceux soutenant le Rassemblement national et les Républicains. Ces écarts politiques ne masquent pas l'urgence ressentie par la nation face à la disruption continue de la vie scolaire et universitaire depuis plusieurs semaines.