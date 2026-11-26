Selon un sondage OpinionWay pour CNews, Marine Le Pen domine largement le premier tour avec 33%. David Lisnard consolide sa place de troisième candidat avec 12%, tandis que Marine Le Pen remporterait le second tour contre tout adversaire testé.

Un nouveau sondage réalisé par OpinionWay pour le compte de CNews et relayé par Europe 1 confirme la domination de Marine Le Pen dans la course à la présidentielle. Mené entre le 25 et le 26 novembre, l'étude révèle que la candidate du Rassemblement National reste largement en tête des intentions de vote pour le premier tour, distançant significativement l'ensemble de ses concurrents directs.

Marine Le Pen domine le premier tour

Marine Le Pen recueille 33 % des intentions de vote selon cet institut, un score qui représente plus du double de celui de son dauphin. Ce résultat solide s'inscrit dans un contexte où les candidats cherchent encore à rassembler les parrainages nécessaires pour valider officiellement leur candidature. La candidate du Rassemblement National conserve ainsi une avance structurelle indéniable sur la scène politique française actuelle.

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Derrière elle, Jean-Luc Mélenchon se positionne comme le principal challenger possible pour le second tour, récoltant 16 % des suffrages exprimés. Cet écart important avec la troisième place souligne la concentration du vote autour de deux figures majeures du paysage électoral. L'institut Note l'analyse souligne que cette dynamique de premier tour semble s'ancre durablement dans les préférences des électeurs interrogés.

David Lisnard consolide sa troisième place

Désormais, David Lisnard, le maire de Cannes, apparaît clairement comme le troisième homme de cette présidentielle. Réélu à la tête de l'Association des maires de France, le candidat affiche une progression constante et conforte son statut. Il totalise 12 % des intentions de vote, marquant une hausse notable de trois points par rapport à la précédente enquête menée par le même institut.

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Cette dynamique ascendante permet à David Lisnard de se détacher nettement des autres prétendants de l'entre-deux tours. Il devance Raphaël Glucksmann, qui recueille 10 % des voix, établissant ainsi une différence de deux points qui isole le candidat du MoDem. Cette position de troisième force offre à David Lisnard une visibilité médiatique accrue et une légitimité politique renforcée dans la période pré-candidature officielle.

Chute d'Édouard Philippe et scores des autres candidats

Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, subit quant à lui une perte de terrain significative. Son score passe de 12 % à 8 %, enregistrant une chute de quatre points en une seule vague de sondage. Cette régression place l'homme politique de la droite modérée en dehors des perspectives directes d'un second tour selon les données actuelles.

Les autres candidats affichaient des scores bien plus modestes dans cet échantillon. Bruno Retailleau et Gabriel Attal, qui réclament l'organisation d'une primaire de la droite et du centre, obtiennent chacun 4 % des intentions de votes. Le clivage au sein de l'électorat conservateur semble ainsi persister, empêchant toute réunification autour d'un nom unique.

Éric Zemmour se maintient à 3 %, tandis que Nicolas Dupont-Aignan, Teddy Riner, et le nouveau candidat à cette présidentielle, Dominique de Villepin, partagent les 2 % restants. En dessous de la barre des 1 %, on retrouve Nathalie Arthaud, Marine Tondelier et Karim Bouamrane, dont l'impact semble limité sur la dynamique globale du scrutin.

Marine Le Pen victorious au second tour

Le sondage OpinionWay pour CNews a également testé plusieurs scénarios de second tour, prévu le 2 mai 2027. Les résultats indiquent que Marine Le Pen l'emporterait peu importe l'adversaire qui se présenterait face à elle. Cette hypothèse de victoire systématique souligne la polarisation potentielle de l'élection finale.

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La plus large victoire se dessinerait face au candidat de La France insoumise. Marine Le Pen récolterait 69 % des voix, contre 31 % pour Jean-Luc Mélenchon. Ce scénario représente l'écart le plus marqué entre les deux finalistes possibles, mettant en lumière une fracture idéologique profonde au sein de l'électorat français.

Contre Édouard Philippe, Marine Le Pen s'imposerait avec 59 % des votes, confirmant la faiblesse structurelle de la droite classique dans ce type de confrontation. Si elle était opposée à Raphaël Glucksmann, la candidate du RN l'emporterait avec 58 % des voix. Le match le plus serré se profilerait contre David Lisnard.

Face au maire de Cannes, Marine Le Pen obtiendrait " seulement " 55 % des votes, ce qui reste tout de même une victoire confortable. Ces chiffres illustrent la capacité de la candidate du Rassemblement National à mobiliser une majorité absolue dans un contexte de second tour, quelle que soit la nature de l'adversaire retenu par les autres forces politiques.

Méthodologiquement, cet échantillon de 912 personnes inscrites sur les listes électorales a été tiré d'un panel de 1020 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La constitution s'est faite selon la méthode des quotas, en tenant compte du sexe, de l'âge, de la catégorie socioprofessionnelle, de la catégorie d'agglomération et de la région de résidence des répondants.