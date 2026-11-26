Un sondage CSA révèle qu'une large majorité de Français, dont 81%, souhaitent une intervention des pouvoirs publics pour mettre fin aux violences et assurer la reprise des cours dans les lycées.

Le mouvement de contestation dans les lycées français entreprend son deuxième mois, marqué par une persistance des troubles et des incidents violents qui perturbent le fonctionnement de nombreux établissements. Face à cette dégradation sécuritaire, une enquête d'opinion réalisée par le cabinet CSA, commanditée par Europe 1, CNews et Le JDD, met en lumière une attente forte de la population pour une résolution rapide de la crise.

Les résultats de cette étude, menée les 24 et 25 novembre auprès de 1.010 personnes, démontrent que 81% des Français considèrent nécessaire une intervention des pouvoirs publics. Cet appel à l'action gouvernementale vise explicitement à permettre la reprise normale des cours dans les lycées et les universités qui restent encore profondément affectés par la mobilisation sociale en cours.

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La situation sécuritaire au lycée Honoré de Balzac

La pression pour une intervention étatique s'est faite sentir concrètement dans des établissements spécifiques où la sécurité des élèves n'est plus garantie. Au lycée Honoré de Balzac, situé à Mitry-Mory en Seine-et-Marne, des élèves ont adressé un appel direct aux autorités pour qu'elles prennent des mesures fermes face à la récurrence des tirs de mortiers à l'intérieur même des bâtiments scolaires.

Ces incidents violents signalés dans plusieurs établissements ont créé une situation préoccupante pour les familles et les autorités locales. La demande des élèves de cet établissement francilien illustre la détresse ressentie par une partie du monde étudiant qui souhaite voir ses droits à l'éducation respectés dans un environnement sécurisé, sans subir de pressions physiques ou psychologiques liées aux violences.

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Les réactions selon les tranches d'âge et les catégories sociales

Les données du sondage CSA révèlent que la demande d'intervention traverse les genres, avec une approbation quasi identique entre les hommes, à 82%, et les femmes, à 80%. Cependant, une divergence significative apparaît selon les générations, contredisant parfois les attentes conventionnelles sur le soutien des jeunes aux institutions.

Les personnes âgées de 50 à 64 ans sont les plus nombreuses à réclamer une action publique, avec 87% d'avis favorables. Elles sont suivies de près par les 18-24 ans, qui sont deuxièmes dans ce classement avec 86% de soutien, démontrant que les jeunes ne sont pas systématiquement opposés à une ingérence de l'État pour mettre fin aux troubles. À l'inverse, les 35-49 ans sont les plus réticents, seulement 73% d'entre eux appuyant une intervention gouvernementale.

Les clivages socioprofessionnels sont également perceptibles, bien que moins marqués. Les catégories socioprofessionnelles supérieures (CSP+) et les inactifs font bloc, avec 83% d'avis favorables à une reprise en main par les pouvoirs publics. Les catégories sociales plus modestes (CSP-) restent majoritairement convaincues de la nécessité d'une intervention, avec 77% d'opinions positives, bien qu'une minorité plus importante se montre sceptique par rapport aux autres groupes.

Fractures politiques : la rupture entre La France insoumise et la droite

La dimension politique constitue le facteur de division le plus prononcé dans les réponses au sondage. Si les sympathisants de la majorité présidentielle affichent un consensus large à 85% pour une intervention, le paysage partisan est profondément scindé, révélant une incompréhension entre le mouvement social et une partie de sa base électorale.

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À gauche, l'adhésion chute drastiquement, avec seulement 63% des sondés favorables à une intervention des autorités. Cette tendance s'amplifie au sein de La France insoumise, où 53% des sympathisants s'opposent fermement à une intervention des pouvoirs publics pour permettre la reprise des cours, considérant probablement le mouvement comme une légitime expression de colère sociale plutôt que comme un simple trouble à l'ordre public.

En opposition totale, la droite et l'extrême droite démontrent une unanimité quasi absolue. Les sympathisants des Républicains et du Rassemblement national affichent 92% de soutien à l'intervention étatique. C'est chez les sympathisants de l'parti dirigé par Bruno Retailleau que le consensus est le plus marqué, avec un score record de 96% en faveur d'une action publique rapide pour rétablir la situation et sécuriser les établissements scolaires.

Conséquences sur le terrain et suite du mouvement lycéen

Le contexte de ce sondage s'inscrit dans une crise éducive prolongée qui continue de peser sur le système scolaire français. Depuis le début de la mobilisation, le bilan humain pour les professionnels de l'éducation est lourd, avec 280 personnels de l'Éducation nationale ayant été blessés, une statistique annoncée par Édouard Geffray, reflétant la violence physique qui accompagne ces affrontements.

Sur le plan de la continuité pédagogique, la situation reste critique pour l'enseignement supérieur comme pour le secondaire. Plusieurs semaines après le début de la mobilisation, entre 20% et 30% des facultés demeurent encore fermées, empêchant la scolarisation d'une part significative des étudiants. La question des moyens à mettre en œuvre pour rétablir le calme dans les lycées et les universités constitue donc un enjeu central qui devrait dominer les débats institutionnels et politiques dans les jours à venir.