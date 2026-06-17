Son commerce à Agen fermé par le préfet après un meurtre : « Je ne suis ni un délinquant, ni coupable de ce qu’il se passe dans le quartier »

Le gérant du Spar©, David Lynch, a été sanctionné avec une fermeture administrative de 15 jours après un meurtre dans le quartier. Il se défend en expliquant qu'il ne vend pas de l'alcool aux délinquants et que les règles doivent être respectées.

Son commerce à Agen a été fermé par le préfet après un meurtre : « Je ne suis ni un délinquant, ni coupable de ce qu’il se passe dans le quartier » se défend le gérant du Spar© Crédit photo : Loïc Déquier / SOÉcouterÀ la suite de la rixe mortelle du mois de mai, David Lynch, le gérant de la supérette de la place du Pin a écopé d’une fermeture administrative de 15 jours décidée par le préfet.

Il a tenu à réagir à cette sanctionOn veut montrer qu’aujourd’hui, à la Porte du Pin, on sanctionne. Il fallait un coupable. Effectivement, je vends de l’alcool, comme tous les commerces aujourd’hui, même le pizzaïolo vend des bières, c’est en vente libre. À un moment, qu’est-ce qu’on fait ?

Soit nous suivons les règles à la lettre et dans ce cas, en cas d’altercation ou de refus de vente d’alcool, il y a une intervention policière pour que nous soyons en sécurité. Soit on nous laisse dans une impasse, mais dans ce cas on ne nous met pas un rapport à chaque fois que nous faisons... On veut montrer qu’aujourd’hui, à la Porte du Pin, on sanctionne. Il fallait un coupable.

Effectivement, je vends de l’alcool, comme tous les commerces aujourd’hui, même le pizzaïolo vend des bières, c’est en vente libre. À un moment, qu’est-ce qu’on fait ? Soit nous suivons les règles à la lettre et dans ce cas, en cas d’altercation ou de refus de vente d’alcool, il y a une intervention policière pour que nous soyons en sécurité.

Soit on nous laisse dans une impasse, mais dans ce cas on ne nous met pas un rapport à chaque fois que nous faisons face à ce genre de problème. Il y a aussi une question de sécurité concernant les salariés, nous subissons insultes, menaces et violences au quotidien. Refuser la vente d’alcool nous met régulièrement en danger. Le problème de la Porte du Pin, ce n’est pas les commerçants.

« Je ne voulais pas me substituer à la justice » : après son coup de gueule aux 12 millions de vues sur Internet, le restaurateur gersois victime d’un cambriolage a vu un suspect arrêté à Agen Une initiative illégale, mais assumée par le propriétaire qui, après avoir diffusé la vidéo du cambriolage de son restaurant, le Bastion, à Lectoure, a annoncé que l’auteur présumé a été arrêté à Agen, samedi 13 juinJ’ai servi une bière à un homme interpellé pour ivresse publique et manifeste à la sortie de mon magasin alors qu’il avait un comportement normal à l’intérieur. J’ai un enregistrement vidéo qui le prouve..

Elle a été embarquée plus d’une heure avant. Mais je prends un rapport qui part au préfet et avise derrière. Sauf qu’une heure et demie après, il y a un meurtre. Le lien est assez vite fait, c’est relayé par tout le monde et je me fais allumer.

J’ai été mis en pâture, comme si j’étais un criminel. J’ai 30 ans, je suis épicier, on m’a balancé comme si j’étais un délinquant. C’est moi qui gangrène le quartier parce que je fournis l’alcool qui fait qu’après les gens s’entretuent ? Personne ne m’a défendu.

On aurait pu dire : « Non mais attendez, les commerçants, sont dans une impasse ». Non, on condamne le commerçant. Mais comment on va faire après ? Est-ce qu’on va mettre la présence policière qu’on nous promet à chaque élection et comme nous, les acteurs du tissu économique, le demandons ?

Ou est-ce qu’on va encore nous laisser dans la merde ? Et puis un jour ça sera quelqu’un d’autre que moi, on va taper le bar ou taper le Domino’s ? Et puis on dira encore une fois, c’est la faute du commerçant. Quand, enfin, quelqu’un va prendre ses responsabilités pour ce quartier et dire : « Bon, il y a un problème au Pin qui ne vient pas des commerçants ».

Il y a un problème de drogue avec des marginaux qui en consomment tous les jours dans les toilettes publiques. Et nous, commerçants, sommes confrontés à ça chaque jour et personne de la mairie ne vient nous voir. Personne n’est venu me voir… Mais j’ai été sanctionné.

Loïc Déquier / SOJ’ai eu un rapport pour une vente de bière après 21 heures, un mois après l’entrée en vigueur de la réglementation mise en place, le 1 juillet dernier par Jean Dionis du Séjour. Le 4 août, un salarié, qui n’avait pas fait attention à l’heure, a vendu deux bières.

J’ai eu un rapport et avec cette nouvelle affaire, je suis considéré en état de récidive et je prends une sanction lourde, mais pour moi, les faits sont quand même un peu différents





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crime Murder Sanction Commerce Prefet Police Regulations Violence Drugs Marginals Justice Responsibility Neighborhood Business Alcohol Sales Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Regulations Reg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bouygues Telecom lance Mode Enfant, son contrôle parental gratuit intégré à son applicationBouygues Telecom lance Mode Enfant, un contrôle parental intégré à son application et offert pour les clients BiG, qui sera disponible dès le 22 juin. Les familles vont pouvoir plus facilement aider leurs enfants à apprivoiser téléphone et réseaux sociaux.

Read more »

Des dons du Lions Club Agen-Jasmin pour financer des lits d’accompagnants en pédiatrieÀ l’occasion d’une cérémonie organisée le 11 juin dernier, le Lions Club Agen Jasmin a remis les fonds récoltés lors de ses actions solidaires à plusieurs associations et établissements de santé qui œuvrent au quotidien.

Read more »

Le prince George intégrera bientôt le pensionnat d’Eton, comme son père et son oncleC'est officiel. Après une décennie passée à la Lambrook School (eh oui, le temps passe vite), direction le prestigieux collège pour garçons d'Eton pour le prince George

Read more »

Quinté du mercredi 17 juin 2026 à Agen : les pronosticsRetrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le Quinté du mercredi 17 juin 2026 à Agen, le Prix de l’Agglomération d’Agen.

Read more »