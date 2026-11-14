Sommet Trump Xi Poutine en Chine: Armement Nucléaire et Iran au programme

La Maison Blanche confirme le sommet trilatéral à Shenzhen. Trump, Xi et Poutine discuteront d'Iran et du nucléaire, excluant l'Ukraine pour respecter les négociations européennes.

La Maison Blanche a officiellement confirmé la tenue d'un sommet historique le jeudi prochain à Shenzhen, en Chine. Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine se réuniront en marge de la Coopération économique Asie-Pacifique. Cette rencontre inédite entre trois dirigeants de puissances nucléaires marque une étape majeure de la diplomatie internationale actuelle.

Le programme nucléaire et la crise iranienne

Le président américain Donald Trump entend aborder la réduction des armes nucléaires mondiales lors de cet entretien trilatéral. La porte-parole de la Maison Blanche, Olivia Wales, a déclaré que le président juge cette prolifération très dangereuse pour la stabilité globale. Un responsable américain, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a ajouté que Donald Trump envisage également de discuter de la situation concernant l'Iran avec Xi Jinping et Vladimir Poutine. Ces deux questions sensibles constituent le cœur des discussions attendues pour ce jeudi.

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L'exclusion du conflit ukrainien des débats

Contrairement aux craintes de Kiev et de ses alliés occidentaux, la guerre en Ukraine ne sera pas abordée durant cette réunion. Washington mène en effet un tout autre volet de négociations directes avec Moscou, où la Chine ne fait pas partie des interlocuteurs principaux. Le chancelier allemand Friedrich Merz a salué cette exclusion en affirmant que des pourparlers de paix concrets se dérouleront dans les prochaines semaines. Les Européens, représentés par la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne et l'Italie, participeront à ces discussions sous médiation américaine à Abou Dhabi.

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Un rapprochement stratégique entre Trump et Xi

Donald Trump et Xi Jinping déjeuneront ensemble jeudi, marquant leur quatrième entrevue depuis le retour du républicain à la Maison Blanche en janvier 2025. L'intelligence artificielle dominera probablement cet échange bilatéral entre les deux dirigeants. Un responsable américain a assuré que la situation actuelle du géant des semi-conducteurs Nvidia n'aura pas d'incidence majeure sur le voyage de Donald Trump. La question des contrôles à l'exportation des puces électroniques reste un point de tension majeur, notamment suite à la démission de Jensen Huang.

Réactions internationales et contexte géopolitique

L'annonce de ce sommet suscite des réactions contrastées dans le contexte géopolitique actuel. L'idée de cette réunion avait été révélée par le Wall Street Journal en mi-octobre, initialement présentée comme une proposition de Vladimir Poutine. Les occidentaux craignaient alors un nouveau partage du monde similaire au congrès de Yalta en 1945. Cependant, la décision d'exclure l'Ukraine du discours vise à rassurer les partenaires européens. Friedrich Merz a demandé aux États-Unis de ne pas réserver de surprises lors du déplacement de Donald Trump en Chine.