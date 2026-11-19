Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping adoptent une déclaration de paix à Shenzhen. Les dirigeants américains, russes et chinois abordent la guerre en Ukraine et la régulation de l'IA lors de ce sommet trilatéral inédit.

Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont officialisé une déclaration de paix à l'issue d'un sommet trilatéral historique tenu à Shenzhen, en Chine. Ce sommet inédit réunissant les dirigeants des États-Unis, de la Russie et de la Chine s'est achevé après environ 80 minutes d'entretiens, marquant un tournant diplomatique majeur lors de la réunion de la Coopération économique Asie-Pacifique.

Une rencontre fondatrice à Shenzhen

La rencontre entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping s'est tenue au sein de la villa Kylin, située dans la technopole du sud de la Chine. Xi Jinping a qualifié cette réunion de première du genre ayant réuni les dirigeants chinois, russe et américain de possède une " portée fondatrice ". Cette caractérisation souligne l'importance stratégique de cet événement unique dans l'histoire des relations internationales contemporaines et des géopolitiques majeures.

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Engagement contre le nucléaire et en Ukraine

Donald Trump a affirmé avoir la responsabilité de réduire le nombre d'armements nucléaires, invitant ses homologues à œuvrer collectivement pour cette désescalade. Vladimir Poutine a relevé l'existence de nombreux intérêts communs, notamment concernant la résolution des conflits tels que la guerre en Ukraine. De son côté, Xi Jinping a insisté sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour empêcher une guerre nucléaire, qualifiant l'arme atomique d'" épée de Damoclès " suspendue au-dessus de l'humanité.

Coopération stratégique sur l'intelligence artificielle

Au-delà des enjeux de sécurité classique, le président chinois Xi Jinping a proposé que la Chine et les États-Unis renforcent leur coopération sur l'intelligence artificielle. L'objectif affiché par Pékin est de maintenir cette technologie sous contrôle humain et de se prémunir contre les risques liés à sa sécurité. Xi Jinping a ainsi appelé à une coordination accrée entre les deux puissances technologiques pour garantir que l'évolution de l'IA reste alignée sur les valeurs humaines et sécuritaires.

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Départ immédiat et bilan diplomatique

Après la conclusion de ces discussions intenses, Donald Trump a quitté la villa Kylin immédiatement pour se rendre à l'aéroport de Shenzhen. Le décollage de l'avion présidentiel, le Air Force One, a eu lieu le jeudi 19 novembre 2026, confirmant la fin effective de cette visite de travail. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte de crises multiples, générant des attentes quant aux impacts futurs sur la stabilité géopolitique mondiale et les relations entre grandes puissances.

Implications futures et sécurité globale

Vladimir Poutine a également souligné les intérêts partagés dans la lutte contre les menaces actuelles, citant spécifiquement le crime organisé et le terrorisme international comme domaines de collaboration potentielle. Donald Trump a déclaré que la communauté internationale doit travailler conjointement pour mettre fin à la guerre en Ukraine, positionnant cette initiative diplomatique comme une étape clé vers la paix durable. Les acteurs internationaux observent désormais avec attention les retombées concrètes de cette déclaration de paix signée sous l'égide de la Chine.