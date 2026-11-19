Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine se réunissent à Shenzhen le 19 novembre 2026. Discours sur la guerre en Ukraine, l'IA et la réduction des armements nucléaires lors de ce sommet historique.

Les dirigeants chinois Xi Jinping, américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine ont entamé leurs discussions jeudi à Shenzhen dans le sud de la Chine. Cette rencontre trilatérale inédite, qui s'inscrit dans le cadre du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique ( Apec), se concentre sur les crises géopolitiques actuelles et la régulation technologique.

Un sommet fondateur pour les trois dirigeants mondiaux

Xi Jinping a qualifié cette première réunion historique entre les chefs d'État chinois, russe et américain d'ayant une " portée fondatrice ". La télévision publique chinoise CCTV a rapporté cette déclaration faite par le président chinois lors de l'ouverture des entretiens avec ses homologues Donald Trump et Vladimir Poutine.

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Donald Trump, quant à lui, a salué cette occasion en déclarant qu'ils " écrivent l'Histoire ". La rencontre se tient dans une résidence de Shenzhen, une technopole majeure qui accueille les dirigeants des 21 États membres de l'Apec depuis mercredi et jeudi.

Ce regroupement suscite toutefois des inquiétudes concernant des possibles arrangements entre grandes puissances au détriment d'autres acteurs internationaux, notamment l'Ukraine et l'Europe, dans un contexte de crises multiples.

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Priorités sur l'IA, la réduction nucléaire et la paix en Ukraine

Donald Trump a affirmé son intention de mettre fin à la guerre en Ukraine lors de ses discussions avec Vladimir Poutine. Il a également souligné la responsabilité des nations de réduire le nombre d'armements nucléaires, engageant un dialogue direct sur la sécurité globale.

Vladimir Poutine a mis en avant les intérêts communs des trois puissances, citant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme international. Il a également déclaré que les parties partageaient de nombreux intérêts concernant la résolution des conflits, en mettant spécifiquement l'accent sur la guerre en Ukraine.

Sur le plan technologique, Xi Jinping a plaidé pour une coopération renforcée entre Pékin et Washington afin de maintenir l'intelligence artificielle " sous contrôle humain ". Il a insisté sur la nécessité de se prémunir contre les risques liés à la sécurité de cette technologie émergente.

Tensions réglementaires et contexte diplomatique régional

Donald Trump s'est opposé fermement à toute forme de réglementation " mondialiste " de l'intelligence artificielle, qualifiant la technologie de " super intelligence " nécessitant une surveillance étroite plutôt qu'un contrôle étouffant. La Maison Blanche travaille à rebaptiser cette technologie sous cette appellation spécifique.

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En marge de ce sommet, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a exprimé le désir de Tokyo d'établir une relation " constructive et stable " avec la Chine. Cette déclaration intervient alors que les liens entre Tokyo et Pékin connaissent des tensions vives depuis l'arrivée au pouvoir de la dirigeante japonaise.