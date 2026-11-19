Rencontre historique entre Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine à Shenzhen le 19 novembre 2026. Focus sur l'IA, la guerre en Ukraine et le contrôle des armements nucléaires lors de ce sommet inédit.

Le 19 novembre 2026, les dirigeants mondiaux se sont réunis à Shenzhen pour un sommet trilatéral sans précédent. Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine ont ouvert des discussions cruciales portant sur l'économie, l' intelligence artificielle et le conflit ukrainien. Cette rencontre marque un tournant diplomatique majeur dans les relations internationales contemporaines.

Une portée fondatrice pour les relations internationales

Xi Jinping a qualifié cette réunion de rencontre trilatérale d'" portée fondatrice " pour l'histoire diplomatique. Selon la télévision publique CCTV, le président chinois a souligné que c'est la première fois dans l'Histoire que les dirigeants chinois, russe et américain se réunissent ainsi. Donald Trump, quant à lui, a déclaré lors de l'ouverture de cette rencontre avec Vladimir Poutine et Xi Jinping que " nous écrivons l'Histoire ". Cette déclaration souligne l'ampleur symbolique et politique de cet événement à Shenzhen, dans le sud de la Chine.

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Coopération stratégique sur l'intelligence artificielle

Donald Trump s'est opposé à toute forme de réglementation mondialiste de l'intelligence artificielle lors du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Il a affirmé que les États-Unis surveillent cette technologie de super intelligence mais rejettent les mesures visant à l'étouffer. Xi Jinping a plaidé pour une coopération renforcée entre la Chine et les États-Unis pour garder l'IA sous contrôle humain. L'agence Chine Nouvelle a rapporté que Pékin et Washington doivent coordonner leurs efforts pour se prémunir contre les risques de sécurité liés à cette technologie émergente.

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Enjeux nucléaires et conflit en Ukraine

Donald Trump a affirmé avoir la responsabilité de réduire le nombre d'armements nucléaires depuis la Chine lors de ses discussions. Il a également déclaré à Vladimir Poutine que les États-Unis souhaitent mettre fin à la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a répondu en soulignant les intérêts communs dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme international. Xi Jinping a quant à lui affirmé qu'il faut tout mettre en œuvre pour empêcher une guerre nucléaire, adressant cette affirmation conjointement à Donald Trump et Vladimir Poutine.

Contexte géopolitique et implications futures

Ce sommet se déroule dans une résidence à Shenzhen, technole du sud de la Chine qui a accueilli les dirigeants des 21 Etats membres de la Apec mercredi et jeudi. La réunion fait craindre dans une période de crises multiples des arrangements entre grandes puissances aux dépens d'autres acteurs internationaux comme l'Ukraine et l'Europe. Les trois dirigeants se sont retrouvés pour traiter de ces sujets sensibles avec une gravité accrue, marquant une nouvelle étape dans la diplomatie multilatérale.