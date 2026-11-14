Sommet OIF Cambodge : Tensions et Consensus pour la Succession

Au Cambodge, les chefs d'État de l'OIF tentent un consensus pour éviter la rupture avec la RDC lors de l'élection du secrétaire général.

Le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie s'ouvre officiellement ce dimanche au Cambodge pour une session cruciale de négociations diplomatiques intensives. La réunion vise explicitement à neutraliser le risque d'une crise majeure et à empêcher le retrait potentiel de la République démocratique du Congo de l'organisation. Cette manœuvre urgente s'inscrit dans le contexte de l'élection du nouveau secrétaire général, qui se déroulera le lendemain des travaux.

Enjeux Critiques de la Succession à L'OIF

Les chefs d'État et de gouvernement des 90 pays membres de l'organisation sont attendus à cette session stratégique. Parmi les figures majeures présentes, on note la participation du président français Emmanuel Macron et du Premier ministre canadien Mark Carney. Cependant, l'attention médiatique et diplomatique se concentre principalement sur les dirigeants congolais et rwandais.

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Felix Tshisekedi et Paul Kagame incarnent une rivalité politique qui plane sur les débats depuis plusieurs mois. Cette opposition directe menace la cohésion interne de l'institution et nécessite une résolution immédiate pour garantir la stabilité de l'entité francophone.

Candidatures et Positions Des Acteurs

Après huit années de mandat et deux termes consécutifs, Louise Mushikiwabo, la Rwandaise actuelle à la tête de l'organisation, fait face à une forte opposition de Kinshasa. La République démocratique du Congo accuse publiquement Kigali de soutenir activement le groupe armé rebelle M23 dans ses provinces de l'est. Cette accusation constitue le fondement politique de l'opposition congolaise à la reconduction de la secrétaire générale.

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Kinshasa a présenté sa propre candidate, Juliana Amato Lumumba, ancienne ministre de la Culture de la République démocratique du Congo. Elle est la fille de Patrice Lumumba, une figure emblématique des luttes anticoloniales et du panafricanisme. Sa candidature arrive en seconde position dans une course électorale qui oppose également Louise Mushikiwabo à d'autres prétendants.

Les autres candidats en lice incluent Dacian Ciolos, l'ancien Premier ministre roumain qui a dirigé la Roumanie entre 2015 et 2017. On compte également Coumba Ba, l'ancienne ministre mauritanienne, qui représente une autre voix concurrente pour le poste de direction de l'organisation.

Pressions Diplomatiques et Recherche de Consensus

La République démocratique du Congo, deuxième pays en nombre de locuteurs francophones après la France avec 57,3 millions de personnes selon les statistiques de l'OIF, a menacé de quitter l'organisation si Louise Mushikiwabo était réélue. Un tel départ représenterait un choc diplomatique majeur, rappelant le retrait récent de trois pays du Sahel : le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Samedi, Kinshasa a signalé son ouverture à retirer la candidature de Juliana Amato Lumumba. L'objectif affiché est d'envisager une démarche commune en faveur de Dacian Ciolos, qui apparaît comme le principal rival de Louise Mushikiwabo selon des sources diplomatiques. Cette manœuvre vise à briser le deadlock actuel.

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Le Rwanda a vivement dénoncé ce qui est perçu comme une pression de Paris. Kigali affirme avoir rejeté une demande directe d'Emmanuel Macron visant à obtenir le retrait de la candidature rwandaise au profit d'un consensus favorable à un autre candidat. Cette accusation ravive les débats sur l'influence française, la France étant le principal financeur de l'OIF avec le Canada.

Prochaines Étapes et Perspectives Institutionnelles

La présidence française, assurée par Emmanuel Macron depuis deux ans, a suggéré le retrait simultané des deux candidatures congolaise et rwandaise. Cette proposition vise à aboutir à un consensus dans l'intérêt suprême de la Francophonie, tout en respectant une obligation stricte de neutralité. La France assure avoir proposé cette solution pour apaiser les tensions.

Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a assuré que Louise Mushikiwabo se maintiendrait jusqu'au bout de la course électorale. Dacian Ciolos, de son côté, a salué la confiance de Kinshasa envers sa candidature. Il se dit ouvert au dialogue entre tous les États et les gouvernements francophones pour consolider la légitimité de l'organisation.

Si le consensus reste le mode traditionnel de désignation, l'organisation a adopté en 2022 une procédure de vote à la majorité simple en cas d'échec. Cependant, la présidence française estime qu'il y a moins de cinq pays en faveur d'un vote. Le Canada tient également une ligne similaire, avec la ministre des Affaires étrangères Anita Anand qui plaide pour l'unité et le renforcement de l'OIF.