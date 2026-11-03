Sommet ibéro-américain : la rivalité Milei-Sánchez domine Madrid

Le sommet ibéro-américain à Madrid marque une crise diplomatique entre Javier Milei et Pedro Sánchez, exacerbée par les élections espagnoles de novembre 2026.

La trentième édition du Sommet ibéro-américain s'ouvre mercredi à Madrid, plaçant au centre de l'actualité la tension diplomatique entre le président argentin Javier Milei et son homologue espagnol Pedro Sánchez. Cette rencontre se déroule dans un contexte politique particulièrement tendu, à moins d'un mois des élections législatives anticipées en Espagne fixées au 29 novembre 2026. La survie politique du chef du gouvernement espagnol est directement en jeu, tandis que Javier Milei, critique acharné de la gauche européenne, utilise cette tribune internationale pour amplifier ses attaques contre son homologue socialiste.

Une géopolitique tendue à Madrid

La présence de Javier Milei à Madrid incarne le clivage politique qui traverse la région, opposant les forces de droite à une gauche qui semble marginale dans cette édition spécifique. Outre le dirigeant argentin, sept présidents latino-américains participent à ces travaux, incluant des figures conservatrices comme le Chilien José Antonio Kast, la Costaricaine Laura Fernández, le Bolivien Rodrigo Paz et le Hondurien Nasry Asfura. Cette composition contraste fortement avec l'absence des principaux leaders de la gauche régionale, notamment le Brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, fraîchement réélu, et la Mexicaine Claudia Sheinbaum.

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L'absence de ces figures de gauche s'explique en partie par la récente reconnaissance par le roi Felipe VI des "nombreux abus" commis durant la conquête espagnole, un acte qui a clos une crise diplomatique avec le Mexique mais qui a probablement découragé la participation des dirigeants progressistes sud-américains. Selon Anna Ayuso, spécialiste de l'Amérique latine au centre de réflexion CIDOB de Barcelone, la présence de ces dirigeants de droite rendra le sommet "inconfortable" pour Pedro Sánchez, surtout à la lumière de l'accident ferroviaire d'Urda survenu quelques jours plus tôt et ayant fait 69 morts, un drame national qui pèse sur le moral du pays et sur le bilan du gouvernement.

Une hostilité diplomatique ouverte

Les relations entre Javier Milei et Pedro Sánchez sont caractérisées par une hostilité publique sans précédent, dépassant les simples divergences politiques habituelles. Depuis son arrivée au pouvoir en Argentine fin 2023, Javier Milei a refusé toute rencontre bilatérale officielle avec le roi ou le Premier ministre espagnol, préférant canaliser son opposition par des déclarations virulentes. Il y a à peine deux semaines à Madrid, le dirigeant ultralibéral avait qualifié Pedro Sánchez d'"infréquentable dictateur", de "voleur" et d'homme "corrompu", tout en appelant explicitement les citoyens espagnols à "mettre les socialistes dehors à coups de pied".

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Le gouvernement espagnol avait réagi vigoureusement à ces propos, dénonçant des "insultes et calomnies" qu'il a qualifiés de tentative d'"ingérence étrangère" dans les affaires intérieures de l'État ibérique. En réponse, Pedro Sánchez, qui s'est fièrement revendiqué comme un "gauchiste" (terme péjoratif "zurdo" utilisé par son homologue), a cherché à démontrer l'échec du modèle économique argentin en comparant les situations des deux nations. Il a affirmé que les "tronçonneuses et les coupes budgétaires" prônées par Javier Milei ne construisent rien et détruisent uniquement, invitant implicitement les électeurs espagnols à rejeter cette approche.

Des enjeux électoraux et économiques majeurs

Cette dynamique conflictuelle s'inscrit dans une campagne électorale espagnole où les sondages prévoient une victoire de la droite mais sans majorité absolue pour le 29 novembre 2026. Le Parti populaire, principal opposant de Pedro Sánchez, devra compter sur le soutien de l'extrême droite pour former un gouvernement, une configuration qui explique peut-être la tolérance relative dont fait preuve le pouvoir sortant envers les provocations de Javier Milei. Ce dernier a d'ailleurs utilisé ses visites précédentes pour soutenir l'extrême droite espagnole et Isabel Díaz Ayuso, présidente de la région de Madrid et figure de la droite conservatrice, créant une crise diplomatique en 2024 en qualifiant l'épouse de Pedro Sánchez de "corrompue".

Au-delà des affrontements personnels, le sommet vise à relancer cet espace de coopération réunissant 19 pays latino-américains, l'Espagne, le Portugal et Andorre, après plusieurs années de déclin notable de l'institution. L'édition précédente, organisée en Équateur et ne comptant que quatre présidents, s'était achevée sans déclaration finale en raison de l'absence de consensus. Cette fois-ci, l'objectif est d'adopter une déclaration finale "forte", selon les termes du ministre chilien des Affaires étrangères Andrés Allamand, accompagnée de plusieurs accords concrets.

Les priorités pratiques du sommet se concentrent sur des domaines technologiques et humanitaires, notamment l'intelligence artificielle et la coopération face aux catastrophes naturelles. Les participants souhaitent développer des modèles de langage alimentés par des données en espagnol plutôt qu'en anglais, affirmant ainsi une identité numérique propre à la région. Le sommet débutera mercredi après-midi par une cérémonie d'ouverture avant la tenue de la séance plénière jeudi matin, marquant une tentative de réaffirmation de l'importance géopolitique de l'espace ibéro-américain malgré les fractures idéologiques qui le traversent.