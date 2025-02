Sommet IA à Paris : L'objectif d'une France compétitive

Le Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle tenu à Paris jusqu'au 11 février 2025 met en lumière les ambitions du président français, Emmanuel Macron, de faire de la France un leader mondial dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors que la France occupe la cinquième place mondiale, elle doit combler un important déficit d'investissement pour rivaliser avec la Chine et les États-Unis. L'entrepreneur Alexandre Cadain souligne l'importance de valoriser les réussites françaises et de développer une IA qui respecte les droits et les valeurs européennes.

Le Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle se tient à Paris jusqu'au mardi 11 février 2025. Cet événement offre une tribune importante pour mettre en lumière les ambitions d'Emmanuel Macron de faire de la France un acteur majeur dans le développement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la France occupe la cinquième place mondiale dans le domaine de l'IA. C'est une position respectable, mais il reste du chemin à parcourir pour rivaliser avec la Chine et les États-Unis.

« Il y a un retard très important », souligne Gilles Babinet, co-président du Conseil national du numérique. Le rapport Draghi met en évidence un déficit d'investissement de plusieurs milliers de milliards d'euros. Si rien n'est fait, l'Europe risque d'être distancée. La question cruciale est de savoir s'il est possible de rattraper son retard. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il est possible, à condition d'avoir une action politique très vigoureuse. Cela nécessite un consensus bipartisan que je doute d'avoir aussi bien au niveau français qu'au niveau européen.Par ailleurs, l'exemple de la start-up chinoise DeepSeek, qui a développé une IA performante avec des ressources limitées, montre que l'innovation ne dépend pas uniquement de budgets massifs. « Les Chinois disent l'avoir développé avec seulement 5 millions de dollars, alors que les plus grands Américains investissent des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars », déclare Alexandre Cadain, entrepreneur et investisseur dans l'intelligence artificielle. La France doit donc améliorer sa communication pour valoriser davantage ses réussites technologiques et attirer les talents. L'entrepreneur souligne également l'importance de se tourner vers « une IA haut de gamme, une IA qui correspond à nos valeurs ». En particulier, il s'agit d'intégrer une IA qui respecte les droits, notamment les droits d'auteur, tout en créant un cadre de créativité et d'innovation, c'est-à-dire des systèmes qui pourraient concrètement rémunérer les porteurs de données au lieu de les exploiter.





RTLFrance / 🏆 82. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Intelligence Artificielle IA France Développement Innovation Sommet IA

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mister France 2025 : Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes 2024 est élu Mister France 2025Trente hommes étaient en compétition samedi soir à l’occasion du concours de Mister France 2025 à Rueil-Malmaison

Lire la suite »

Le CHAN 2025 reporté à août 2025Le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2025, initialement prévu du 1er au 28 février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, est reporté à août 2025. La CAF a pris cette décision afin de permettre une inspection approfondie des infrastructures. Le tirage au sort des groupes sera probablement effectué ultérieurement.

Lire la suite »

France à suivre en direct, Tournoi de Tournoi des 6 nations 2025 (08/02/2025)Bienvenue sur le live de L'Équipe pour suivre ce match de rugby en direct entre Angleterre et France (Tournoi des 6 nations 2025, 2e journée). Le coup d'envoi de ce match, qui se déroulera à Twickenham (Londres) sera donné le samedi 8 février à 17h45.

Lire la suite »

Le Tour de France 2025 : Une étape exceptionnelle à travers ParisL'ASO, l'organisateur du Tour de France, prépare une étape exceptionnelle pour célébrer les cinquante ans de la première arrivée sur les Champs-Élysées. L'objectif est de créer un moment encore plus mémorable que le passage du peloton olympique à travers Paris en 2024.

Lire la suite »

Victor Wembanyama de retour en France pour les NBA Paris Games 2025Victor Wembanyama, star des San Antonio Spurs, revient en France pour les NBA Paris Games 2025. Il jouera deux matchs contre les Indiana Pacers à l'Accor Arena. En plus de ses obligations sportives, Wembanyama participera à de nombreux événements marketing pour promouvoir la NBA et ses propres sponsors.

Lire la suite »

NBA Paris Games 2025 : pourquoi le championnat de basket américain délocalise deux matchs en FrancePour la 5e fois, Paris accueille, le 23 et 25 janvier, deux matchs de la saison régulière de NBA. Ce choix n'est pas le fruit du hasard, mais est mûrement réfléchi.

Lire la suite »